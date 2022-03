OLIGNY (née DEMERS), Lucette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lucette Demers, épouse de feu monsieur Clément Oligny. Elle nous a quittés le 11 mars dernier à l'hôpital Anna-Laberge, à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Nicole), sa fille Claudine, ses petits-enfants Patrice (Élizabeth), Marie-Pier (Mathieu) et Charly, ses 2 arrière-petites-filles Lili-Jade et Ophélia.Elle laisse également dans le deuil ses frères Marcel, Yvon (Mariette) et feu Robert (feu Micheline), ses soeurs Suzanne (feu Claude), Françoise (Marcel), Andrée (Yves) et Nicole (feu Gaétan), ses beaux-frères Jean, Gérard, Gilles, Paul-André (Claire), ses belles-soeurs Jeanine, Suzanne et feu Yolande, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 9 avril 2022 dès 10h suivies des funérailles à 11h.Un merci spécial aux médecins, infirmières et préposées de l'hôpital Anna-Laberge pour leur dévouement et bienveillance dans les soins prodigués à notre mère ces dernières semaines.Et à la direction et au personnel de la Villa Jeunesse d'autrefois pour leur accueil, gentillesse et amour au cours de la dernière année, un immense merci ...