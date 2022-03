LACHAPELLE, Donatien



1936 - 2022À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska (Victoriaville), le 8 mars 2022 est décédé Donatien Lachapelle à l'âge de 85 ans. Il était le fils de feu Alcide Lachapelle et de feu Florina Cotnoir et l'époux de feu Marcelle Bouffard.Selon la volonté de Donatien, il n'y aura pas de cérémonie. Pour respecter ses croyances environnementales, ses cendres disposées dans une urne écologique et seront mises en terre.Donatien laisse le deuil ses filles, Éliane (Jean-Philippe), Annick (Berthal), Julie (Olivier), ses petites-filles, frères et soeurs, belles-soeurs et beaux-frères Bouffard, son amie de coeur Cécile Noël ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Sincères remerciements à l'équipe d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour leurs bons soins et bienveillance durant ses 5 années de traitements.