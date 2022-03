MARCIL-LeBLANC, Cécile



Le 3 mars 2022 est décédée dame Cécile Marcil, veuve de Gérard LeBlanc.Elle laisse dans le deuil Denise (Louis Séguin), André (Michelle Colmard) et Michel LeBlanc (Barbara Dowgiallo), ses petits-enfants, ses neveux, nièces et amis.Vous serez accueillis au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 18 mars de 17h30 à 21h et le samedi 19 mars de 10h30 à 16h30. Une cérémonie religieuse suivra à la chapelle du complexe.