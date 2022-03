LALIBERTÉ, Thérèse

(née Roux)



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 7 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Roux, épouse de feu M. Jean-Guy Laliberté (2014), mariés pendant 60 ans et fille de feu André Roux et de feu Lucia Bernard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Roland), François (France), André (Jocelyne), Claude (Caroline) et Denis (feu Marie-Thérèse), ses petits-enfants Olivier, Simon, Camille, Étienne, Mireille, Erick, Rémi, Gabriel et Dominic, ses neuf arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.Thérèse s'est grandement impliquée dans la vie sociale et communautaire. Elle a fait partie de l'équipe fondatrice des Jeunesses Musicales Canada secteur Saint-Laurent. Elle a participé à la mise en place des Comités de parents dans les écoles primaires et secondaires de Ville Saint-Laurent. Elle sera élue Commissaire en 1977 à la Commission Scolaire Sainte-Croix et Représentante au Conseil Scolaire de l'Ile de Montréal. À la fin des années 80, elle retourne aux études et obtient avec distinction son diplôme en Gérontologie. Sans jamais oublier sa vie familiale qui lui tenait tant à coeur, dans ses rôles de maman, grand-maman et arrière-grand-maman, elle a toujours su être disponible et à l'écoute de chacun de nous.La famille vous accueillera le samedi 19 mars 2022 dès 10 heures auARMSTRONG-RIDEAU1640 BOUL. CÔTE-VERTUVILLE SAINT-LAURENT, QC H4L 2A2Une célébration aura lieu au salon à 13 heures.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Médecins sans Frontières ou La Maison Jean Lapointe.