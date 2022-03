LEROUX née LAFOND, Fernande



À Châteauguay, le 8 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Fernande Lafond, épouse de feu Rolland Leroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Diane), Gilles (Dany), Francine (feu Lucien), André (Francine), Denis, Sylvie (Michel), Martine et Hélène (Marc), ses petits-enfants Nancy, Véronique, François, Julie, William, Émilie, Stéphanie, Jean-Christophe, Pierre-Hubert, Milène, Audrey, Tommy, Joélie et Marika, ses 12 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 avril 2022 de 13h30 à 15h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge et de la Résidence Domaine des Cascades pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Fernande Lafond.