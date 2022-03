LAMANQUE née ROCHON

Cécile



À Saint-Eustache, le 12 mars 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Cécile Rochon, épouse de feu M. Gérard Aimé Lamanque.Elle laisse dans le deuil ses filles Christine et Julie, ses petits-enfants Krystel (Marc-Olivier), Charlotte (Louis-Philippe), Louis-Philippe et Joseph (Isabelle), ses arrière-petits-enfants Justine et Émile, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 mars de 9h à 11h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934 | www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Après la Liturgie de la Parole, la famille de Mme Cécile Rochon, invite parents et amis à la salle de réception du complexe, pour y partager un léger goûter.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.