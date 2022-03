CHALIFOUX, Jean-Guy



Le 4 mars 2022, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Jean-Guy Chalifoux, conjoint de Mme Viviane Guilbeault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Martin (Pénélope Toupin), Mario (Louise Riper) et Michel, ses petits-enfants et arrière- petits-enfants, ses oncles, tantes, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 20 mars de 13h à 16h, auL'ASSOMPTION450-589-5505 | www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à la Société Alzheimer.