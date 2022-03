Chefferie du Parti conservateur: un autre candidat saute dans la mêlée

Le député conservateur ontarien Scott Aitchison s’apprête, à son tour, à sauter dans la mêlée pour tenter de devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada.

M. Aitchison, qui représente la circonscription de Parry Sound – Muskoka dans le nord de l’Ontario, a brièvement fait part de ses intentions, mercredi en début de soirée, sur ses réseaux sociaux.

«Soyons audacieux. Soyons ambitieux et remplis d'espoir. Nos meilleurs jours sont encore devant nous - travaillons ensemble pour que le travail soit accompli», a-t-il écrit sur Twitter en invitant les internautes à aller s’inscrite à une infolettre sur le site votezScott.ca

La publication est accompagnée d’une vidéo d’une quarantaine de secondes, sans paroles, dans laquelle on peut voir le candidat discuter avec des gens, effectuer des visites et embarquer dans sa camionnette.

Le candidat entend dévoiler plus avant ses idées dimanche prochain.

Lors des derniers mois, M. Aitchison s’est montré critique vis-à-vis de la rhétorique du gouvernement libéral concernant les manifestations des camionneurs, mais sans offrir un appui aussi clair que ses collègues aux manifestants.

Âgé de 49 ans, Scott Aitchison a été lu une première fois en 2019, avant de défendre son siège en septembre dernier. Il a auparavant été maire de Huntsville, entre 2014 et 2019.

Le député rejoint dans la course six candidats déjà en lice, soit le maire de Brampton Patrick Brown, les députés conservateurs fédéraux Pierre Poilievre et Leslie Lewis, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, l'homme d'affaires Joseph Bourgault et le député indépendant ontarien Roman Barber