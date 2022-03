Connaissez-vous la F1?

Photo Martin Chevalier

1. Champion du monde défendant, Max Verstappen affichera le numéro 1 sur sa Red Bull en 2022. Qui a été le dernier pilote à avoir choisi ce numéro lors de la saison qui a suivi sa conquête du titre en Formule 1 ?

2. Quel pilote actif a accédé au podium le plus souvent sans avoir réussi à remporter une victoire en F1 ?

Photo d'archives

3. Plus de 15 ans se sont écoulés entre son premier triomphe et son dernier, du jamais-vu en F1. Qui est-il ?

4. Qui est le plus jeune pilote à avoir été couronné champion du monde dans l’histoire de la F1 ?

Photo AFP

5. Quel pilote détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives en F1 ?

6. Dix des 20 pilotes du plateau ont remporté au moins un Grand Prix depuis le début de leur carrière. Pouvez-vous les nommer ?

Photo AFP

7. Quel pilote dans l’histoire détient le record peu enviable du plus de courses disputées sans monter sur le podium et nommez celui qui, parmi les pilotes actifs, compte le plus de départs sans avoir terminé dans le top 3 ?

8. Combien d’écuries ont conservé cette saison leurs duos de pilotes ?

9. Avec le départ d’Antonio Giovinazzi, l’Italie n’est plus représentée en F1. Quels sont les deux pilotes italiens à avoir couru à temps plein en F1 avant lui ?

Photos REUTERS

10. À part le Québécois Gilles Villeneuve en 1978, cinq autres pilotes ont remporté leur première victoire en F1 à Montréal. Lesquels ? Un indice : deux d’entre eux ne sont pas parvenus à accéder à la plus haute marche du podium par la suite.

Photo WENN

11. Nommez deux records de précocité que détient Max Verstappen.

12. Quels deux pilotes détiennent le record du plus grand nombre de victoires au Grand Prix du Canada ?

Photo REUTERS

13. Quelle écurie compte le plus grand nombre de victoires en F1 ?

14. Combien de pilotes engagés cette saison ont suivi les traces de leur père en F1 ?

15. Après Jacques Villeneuve, Lance Stroll, Gilles Villeneuve et Nicholas Latifi, quel pilote canadien compte le plus de départs en F1 ?

Réponses

1. Depuis l’introduction des numéros permanents en F1 en 2014, le champion du monde a la possibilité d’utiliser le numéro 1 ou de garder son numéro habituel. Le dernier pilote à avoir opté pour le numéro 1 était Sebastian Vettel en 2014, après avoir conquis son quatrième titre consécutif chez Red Bull l’année précédente. Lewis Hamilton, lui, a refusé, préférant garder son 44. Nico Rosberg aurait pu hériter du numéro 1 en 2017, mais, à la surprise générale, il a pris sa retraite après son titre acquis en 2016. Le numéro permanent doit être choisi entre le 2 et le 99.

2. Carlos Sainz a accédé au podium à six reprises, mais il est toujours à la recherche de sa première victoire en F1. Lando Norris (5 podiums) et Lance Stroll (3) suivent dans l’ordre.

3. Kimi Räikkönen a obtenu son premier succès en F1 au GP de Malaisie en 2003 au volant d’une McLaren. En 2018, à Austin, au Texas, à bord d’une Ferrari, il a inscrit le dernier de ses 21 gains en F1. Un intervalle de 294 courses.

4. En 2010, Sebastian Vettel n’était âgé que de 23 ans, 4 mois et 11 jours quand il a été couronné champion du monde pour la première fois en F1. Il détient ce record de précocité devant Lewis Hamilton (23 ans, 9 mois et 26 jours en 2008), Fernando Alonso (24 ans, 1 mois et 27 jours en 2005) et Max Verstappen (24 ans, 2 mois et 12 jours en 2021).

5. En 2013, Sebastian Vettel a remporté neuf victoires consécutives, à partir du Grand Prix de Belgique jusqu’au Grand Prix du Brésil. L’Allemand détient aussi, conjointement avec Michael Schumacher (2004), le plus haut total de victoires dans une année (2013) avec 13. Vettel l’a réalisé en 19 départs, soit un de plus que son compatriote.

6. Ces 10 pilotes actifs ont accédé à la plus haute marche du podium en F1 : Lewis Hamilton (103 victoires), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32), Max Verstappen (20), Valtteri Bottas (10), Daniel Ricciardo (8), Charles Leclerc (2), Sergio Pérez (2), Pierre Gasly (1), et Esteban Ocon (1).

7. L’Allemand Nico Hülkenberg détient le record peu enviable du plus grand nombre de départs (179) en F1 sans avoir accédé au podium. Un autre Allemand, Adrian Sutil (128), et l’Italien Pierluigi Martini (118) suivent dans l’ordre. Chez les pilotes actifs, le Canadien Nicholas Latifi est celui qui compte le plus de départs (39) sans s’être classé dans le top 3 à l’arrivée.

8. Six des 10 écuries du plateau ont conservé leur duo de pilotes en 2022. Elles sont Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri et Aston Martin. L’équipe Haas aurait pu être la septième, mais le départ précipité du Russe Nikita Mazepin, il y a quelques semaines, a forcé l’organisation américaine à trouver un nouveau coéquipier (Kevin Magnussen) à l’Allemand Mick Schumacher.

9. Jarno Trulli et Vitantonio Liuzzi ont été les deux derniers Italiens, en 2011, à avoir été des pilotes titulaires en F1. Par ailleurs, la dernière victoire d’un Italien est celle de Giancarlo Fisichella, au Grand Prix de Malaisie en... 2006.

10. Outre le Québécois Gilles Villeneuve, le BelgeThierry Boutsen (1989), le Français Jean Alesi (1995), le Britannique Lewis Hamilton (2007), le Polonais Robert Kubica (2008) et l’Australien Daniel Ricciardo (2014) ont tous signé le premier triomphe de leur carrière en F1 à Montréal. Deux d’entre eux, Alesi et Kubica, n’ont jamais remporté un autre Grand Prix par la suite.

11. Max Verstappen détient le record du plus jeune pilote de l’histoire à avoir pris le départ d’un Grand Prix de F1. Le Néerlandais n’avait que 17 ans, 5 mois et 15 jours lorsqu’il a participé à l’épreuve australienne en 2015. Il a également été le plus jeune vainqueur d’une course l’année suivante (en Espagne) à 18 ans, 7 mois et 15 jours.

12. Michael Schumacher et Lewis Hamilton ont remporté le Grand Prix du Canada à sept reprises. Nelson Piquet suit avec trois gains.

13. Ferrari est l’écurie la plus victorieuse depuis la création du Championnat du monde de F1 en 1950 avec 238 succès. La Scuderia devance McLaren (183), Mercedes (124), Williams (114) et Lotus (81).

14. Ils sont deux pilotes actifs fils d’anciens pilotes de F1, soit Mick Schumacher et Max Verstappen, à rouler en 2022. Le premier est le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde, alors que le deuxième est le fils de Jos Verstappen, qui a connu une carrière plutôt modeste avec aucune victoire et seulement deux présences sur le podium en 107 départs.

15. Originaire de la région de Toronto, George Eaton a disputé 11 épreuves de F1 entre 1969 et 1971. Jacques Villeneuve (le fils de Gilles) est le pilote canadien qui compte le plus de départs en F1 avec 163, devant Lance Stroll (100), Gilles Villeneuve (67) et Nicholas Latifi (39). Jacques Villeneuve (11 victoires) et son père, Gilles (6), sont les deux seuls pilotes de l’unifolié à avoir gagné un Grand Prix dans l’histoire de la F1.