LEFEBVRE, Mariette



À Châteauguay, le 9 mars 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Mariette Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Claire et Danielle (Roger), ses neveux Martin, Benoit et Jean-Philippe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mars 2022 de 13h à 17h, ainsi que le samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h15 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 19 mars 2022 à 12h15 en la chapelle du complexe, et de là au Cimetière St-Joachim pour la mise en terre.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Accolade Santé Mentale serait apprécié en la mémoire de Mariette Lefebvre.