De retour au premier rang

Les Remparts sont premiers dans la LHJMQ. Ils ont vaincu mercredi les Cataractes de Shawinigan au compte de 5 à 2 pour s’emparer seuls de la tête du classement général.

Grâce à cette victoire, les Diables rouges comptent maintenant 69 points en 49 parties cette saison, devançant les Cataractes par un point avec le même nombre de matchs joués. Il est toutefois important de noter que les Islanders de Charlottetown ne sont que deux points derrière, et ce, avec quatre matchs en main.

Les hommes de Patrick Roy ont connu un lent départ et les Cataractes en ont profité pour ouvrir la marque. Lors d’un avantage numérique de milieu de première, ils ont laissé William Veillette s’amener en deux contre un avant de battre Fabio Iacobo d’un tir parfait dans la partie supérieure.

Nettement plus insistants en deuxième période, les Remparts ont profité d’un barrage de 21 tirs pour s’inscrire deux fois à la marque, œuvres de Nathan Gaucher et Olivier Coulombe, mais Alexis Bonefon en a fait de même pour les Cats, si bien que c’était l’égalité après 40 minutes de jeu.

Mais les Remparts ont ouvert la machine en troisième. Théo Rochette a tout d’abord redonné les devants aux siens dès la première minute de jeu, puis les Diables rouges ont profité d’une double-mineure décernée à Zachary Massicotte pour briser les jambes de leurs adversaires pour ajouter deux buts à leur avance et faire 5 à 2.

« On a commencé lentement et je pense que c’est normal parce que le dernier match contre Rimouski, ça avait moins bien été. Par contre, j’ai trouvé qu’en deuxième et en troisième on avait de l’énergie, on était meilleur dans nos compétitions. J’ai senti vers la fin de la deuxième qu’ils ont commencé à casser et je m’attendais à ce qu’on ait une grosse troisième période, ce qui a été le cas », a mentionné Patrick Roy, ajoutant plus tard espérer que la ligue révise le coup de Massicotte à l’endroit de James Malatesta.

AVANTAGE NUMÉRIQUE PRODUCTIF

Les Remparts ont marqué trois fois en sept occasions en avantage numérique mercredi. Au cours de leurs cinq derniers matchs, ils ont marqué huit fois en 19 occasions avec l’avantage d’un homme, bon pour un pourcentage d’efficacité de 42 %.

« Je pense qu’on a trouvé la confiance. Quand ça va moins bien, c’est toujours plus difficile de bien faire. Patrick et Ben nous ont dit de faire ça vite et garder ça simple et c’est ce qu’on fait. Personne ne garde la rondelle pendant dix secondes. On joue vite et ça va bien », a analysé le défenseur Louis Crevier, auteur de deux mentions d’aide mercredi en avantage numérique, dont une sur le but d’Olivier Coulombe.

Ce but était d’ailleurs un peu spécial pour le no 16 des Remparts puisqu’il célébrait mercredi son 20e anniversaire et affrontait son frère jumeau, Antoine, qui était devant le filet des Cataractes.

« C’est toujours spécial de jouer contre lui puisqu’on a joué ensemble jusque dans les rangs juniors. À 17 ans, je jouais à Bathurst donc je ne l’avais pas affronté. Ça ne fait pas beaucoup de matchs qu’on s’affronte et je ne suis pas encore habitué, mais c’est le fun. »

De l’autre côté, Antoine était un peu moins souriant.

« Je n’avais pas remarqué qu’il avait marqué. C’est le fun pour lui et plate pour moi. Aujourd’hui, c’était notre fête donc c’est sûr qu’il y avait une gageure et je l’ai perdue », a-t-il mentionné.

NOMBREUX BLESSÉS

Éclopés, les Cataractes étaient privés de six joueurs réguliers mercredi, dont leur capitaine Mavrik Bourque et le choix de première ronde des Oilers d’Edmonton Xavier Bourgault, tous deux blessés. Daniel Agostino, Charles Beaudoin, Maximilien Ledoux étaient aussi à l’écart du jeu en raison de blessures tandis que Lou-Félix Denis purgeait le dernier de cinq matchs de suspension imposés par la LHJMQ en raison de propos discriminatoires tenus à l’endroit du défenseur des Olympiques de Gatineau, Evgenii Kashnikov, le 6 mars dernier.

« On ne s’en servira pas comme excuse parce que le calendrier condensé, c’est la même réalité pour les 18 équipes. Par contre, à l’interne, on vit une situation exceptionnelle avec des blessures en qualité et en quantité. Tout le monde qui suit le hockey de près ou de loin en est conscient. Par contre, je répète le même message. On se concentre sur nos 20 joueurs et on aurait pu mieux faire certaines choses ce soir, dont notre gestion de rondelle et prendre moins de punitions », a mentionné l’entraîneur des Cataractes Daniel Renaud.

Du côté des Remparts, Pier-Olivier Roy (jambe), Conor Frenette (pied) et Édouard Cournoyer (hanche) manquaient à l’appel.