GAUTHIER, Ronald J.



Comme il le souhaitait, à sa résidence le 10 mars dernier au matin, M. Ronald Jean Gauthier s'est éteint paisiblement, en présence de son épouse et de sa fille. Il est parti rejoindre son fils Marc.Il laisse dans le deuil son épouse Laurette Lemieux, sa fille Lucie (Yves Lacroix), ses deux petits-enfants François (Élisabeth Michaud) et Amélie, ses soeurs Diane et Marie-Claire (Shirley Benson), son frère Pierre et plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'un ami de très longue date, M. Robert Marchand.La famille tient à remercier tous les intervenants qui lui ont prodigué soins et réconfort durant ces moments plus difficiles.La famille recevra les condoléances des parents et amis le vendredi 18 mars dès 10h00 en l'église Coeur-Immaculé-de-Marie au 6300 rue Laurendeau à Montréal, H4E 3Y1. Une liturgie de la Parole suivra à 11h00, en présence des cendres.