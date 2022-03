Eau potable à Shawinigan: la tension monte à l'hôtel de ville

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a rappelé à l’ordre la Ville de Shawinigan vis-à-vis de sa gestion de la crise de l’eau potable depuis l’arrêt de l’usine de filtration de la municipalité en décembre dernier.

En février dernier, le maire Michel Angers avait cessé la distribution d’eau potable dans la ville, en invoquant notamment des raisons légales.

«Si on ne respecte pas la loi, on est passible à ce moment-là de représailles et d’amendes», avait-il assuré.

Or, dans une lettre adressée directement à M. Angers qui date de vendredi dernier, la ministre lui rappelle l'existence de pouvoirs dévolus aux municipalités du Québec qui leur permettent d’offrir de l’aide.

«Les municipalités du Québec peuvent accorder toute aide qu'elles jugent appropriée en matière d'environnement, ce qui inclut l'alimentation en eau», a écrit la ministre.

Le maire Angers a affirmé que sa stratégie pourrait être revue dès jeudi, quand le comité se rencontrera à ce sujet.

Outre l’aspect légal, le maire Angers craint aussi pour la sécurité de sa ville. «Les pompiers ont fait [la distribution d’eau] pendant trois mois. Évidemment, il y a des limites à ce qu’on peut donner comme ressource. Non pas à cause de l’aspect financier, mais aussi sur la protection incendie. Donc, ce dont on a besoin, c’est des bras, des gens, qu’on est prêt à rémunérer», a-t-il fait valoir.

Dans sa lettre, Andrée Laforest a mentionné que les 4 millions $ accordés à la Ville pour faire face aux conséquences de la pandémie auraient pu permettre une marge de manœuvre financière. Toutefois, Michel Angers a expliqué que cet argent a servi à réduire le compte de taxes et qu'il a pratiquement été utilisé en totalité.

L'impatience gagne en intensité chez les citoyens, mais également à l'intérieur de l'hôtel de ville, où le conseiller municipal Claude Grenier a remis sa démission. «Je choisis le bonheur et la sécurité de ma famille plutôt qu'une carrière à titre de conseiller municipal», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Une semaine avant sa démission, le directeur général adjoint de la Ville, François St-Onge, et lui ont eu une discussion musclée qui a entraîné une altercation. Selon le maire, l'événement ne serait pas relié à son départ; il était déjà en réflexion depuis quelques semaines.

Même s'il n'est plus en poste, le conseil va se pencher sur la situation. Les propos tenus vont à l'encontre du code d'éthique. C’est la première fois en 12 ans de mandat que le maire est confronté à une telle situation.

Rappelons que l’usine d’eau potable flambant neuve de Lac-à-la-Pêche, inaugurée en 2020, est à l’arrêt depuis décembre dernier en raison de problèmes techniques. Des réparations ont été entamées et se poursuivront jusqu’à l’été.