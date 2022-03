LÉVESQUE, Laurette



À Longueuil, le 10 mars 2022, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Laurette Lévesque, épouse de feu Adrien Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Léonie (Fernand), Suzanne (Gilles), Lucille (Michel), Pierrette, Gaétane (Serge) et Sylvie (Pierre), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Léonie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le mardi 22 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mercredi 23 mars 2022 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec.