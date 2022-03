LANIEL, Suzanne



Le 7 mars 2022 à Montréal, est décédée Mme Suzanne Laniel L.Ph., épouse de feu Aurélien Gendron L.Ph.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Caroline Belley), Diane et Patrice (Isabelle Fournier), son ex-belle-fille Élyse Demers, ses petits-enfants Hugo, Lolie, Roselyne, Luc, Cédric et Robin, ainsi que de nombreux parents et amis.Un service funéraire et la mise en terre seront faits ultérieurement en mai.