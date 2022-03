PICHETTE, René



Le 17 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur René Pichette, époux en premières noces de feu Hélène Sauvé et en secondes noces de madame Christine Poumayrac De Masredon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert, Jacques et Suzanne (Caroline), ses petits-enfants Tristan et Mathieu ainsi que toute la famille de son épouse.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Diane (Jocelyn), feu Hélène, feu Jean-Pierre, feu Denis, André et Raymonde (Gilbert), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis au Québec et au Brésil.La famille recevra les condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 27 mars 2022 de 13h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre d'Accueil Champlain ou à la fondation de votre choix.