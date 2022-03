Gazoduc Coastal GasLink: des célébrités demandent à la RBC d’arrêter le financement

Une soixantaine de célébrités américaines se sont engagées dans une pétition afin de réclamer à la Banque royale du Canada (RBC) la fin de son financement du projet de gazoduc Coastal GasLink, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Mark Ruffalo ou encore Robert Downey Jr font notamment partie des nombreuses personnalités qui ont signé la pétition «No More Dirty Banks».

Ces célébrités ont ciblé la RBC puisqu’il s’agit de la société mère de City National Bank, considérée comme étant la «banque des stars».

«En ce moment même, de grandes banques comme la Banque royale du Canada financent un gazoduc fracturé, qui traverse au bulldozer les terres de la nation Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique, au Canada», a notamment déclaré Mark Ruffalo dans une vidéo partagée sur la page d’accueil de la pétition.

«Au cours des trois dernières années et pas plus tard qu’en novembre dernier, la GRC a violemment arrêté et détenu des défenseurs des terres et des journalistes autochtones non violents», a aussi souligné l’acteur.

Selon l’interprète de Hulk, la banque financerait le projet à hauteur de centaines de millions de dollars et serait le pivot d’un prêt soutenu par plusieurs banques. «Même si RBC s’est engagée à respecter les droits humains des autochtones, elle continue de financer la violence exercée par Coastal GasLink à l’encontre du peuple Wet’suwet’en.»

«Notre source sacrée, la rivière Wedzin Kwa, est la ligne de vie de notre peuple. En finançant Coastal GasLink, la société mère de CNB, RBC, nous met profondément en danger», a mentionné mercredi par communiqué la porte-parole de l’organisation Gidimt'en Checkpoint, Molly Wickham.

Une manifestation est d’ailleurs prévue vendredi à Los Angeles et le 7 avril prochain ailleurs en Amérique du Nord pour protester contre l’implication de la RBC dans le projet.