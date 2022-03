Guide télé: de Star Ac à The Voice

Treize ans après Star Académie, Vanessa Duchel tente désormais sa chance à The Voice : La plus belle voix, en France.

« Il était temps que je recommence à chanter et à faire de la scène », confie Vanessa Duchel en entretien au Journal.

Il est vrai qu’elle semblait avoir remisé ses ambitions de chanteuse depuis un moment. Celle qu’on a connue à Star Académie en 2009, puis dans Hairspray en 2013, se consacrait, depuis, majoritairement à sa carrière de créatrice de contenu. Quelques contrats sporadiques ici et là venaient satisfaire ses envies de scènes.

Des conversations avec sa conjointe des deux dernières années, Marie-Pier, lui ont néanmoins fait réaliser qu’elle souhaitait ardemment reprendre sa juste place, à l’avant-scène.

« Ça me fait plaisir de la place aux autres, c’est l’fun. Mais il faut que j’apprenne à me prioriser, à penser à moi. Et à me faire confiance. Ça a été un long processus, mais aujourd’hui, je suis prête », indique-t-elle.

C’est donc une artiste différente – plus mûre, entre autres – qui fait maintenant face aux coachs de l’édition française de The Voice : La plus belle voix. Et pour jeter les nouvelles bases de sa carrière musicale, Vanessa Duchel adopte pour le public français un nom de scène : Duchelle.

« J’ai une plateforme vierge avec The Voice. Je veux arriver en lion et me faire connaître pour qui je suis aujourd’hui. Je ne suis plus la Vanessa gênée qui manquait de confiance en elle à Star Académie. », indique-t-elle.

Miser sur le rythme

Et c’est en empruntant le mégasuccès Last Dance – jadis popularisé par Donna Summer – que la Québécoise tente d’impressionner les coachs français Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney, pour se tailler une place dans le concours télévisé.

« Ce n’est pas nécessairement une chanson qui me permet de montrer toutes mes aptitudes vocales, mais je voulais qu’on puisse voir ma personnalité, mon sens du rythme et que j’aime m’amuser sur scène », indique-t-elle.

Vanessa Duchel étant évidemment tenue au secret quant à l’issue de son audition à l’aveugle, il faudra patienter jusqu’à la diffusion de The Voice : La plus belle voix, samedi sur les ondes de TF1.

