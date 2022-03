La Caisse doit encore faire mieux en matière d’Éthique

La Caisse de dépôt de placement du Québec qui gère 365,5 G$ doit renforcer la protection et la détection des conflits d’intérêts, de la fraude et de la corruption liées à ses investissements, plaide la vérificatrice générale.

En 2019, une série de reportages publiée par notre Bureau d’enquête avaient poussé la Caisse à déclencher une vaste enquête interne de 5 M$ et menée au congédiement de son PDG, Alfonso Graceffa, et du deux tiers des membres de son conseil d'administration.

La filiale avait accordé un prêt de 3,3 millions $ à une firme du PDG et de son ex-femme pour le financement d’un immeuble à revenus à Côte-Saint-Luc.

À la suite de ces révélations, la Caisse s’était engagée à rehausser ses pratiques en matière d’éthique pour les rendre conformes, relate la vérificatrice générale.

Or, encore aujourd’hui, «des étapes clés du processus d’investissement» ne sont pas toujours réalisées en conformité avec les politiques, notamment celles relatives aux conflits d’intérêts, rapporte la vérificatrice générale dans son rapport déposé mercredi à l’Assemblée nationale.

Plusieurs constats

L’audit de la vérificatrice couvre la période de juin 2019 à mai 2021 et visait les placements privés de la Caisse et principalement les activités de ses filiales Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital.

Bien que des mesures ont été mises en place, la vérificatrice a constaté que certains éléments restent encore à améliorer, comme :

L’absence de politiques et de directive consacrées aux risques lien avec le blanchiment d’argent;

La procédure de gestion des conflits d’intérêts est entrée en vigueur tardivement en décembre 2020 chez Ivanhoé Cambridge. Avant ça, la filiale n’en prévoyait pas;

L’identification diligente les personnes avec qui elle transige;

La vérification diligente des parties liées aux investissements;

Des retards dans la production des déclarations d'intérêts de son personnel et ses administrateurs.

Par ailleurs, pour six investissements de la caisse et un d’Ivanhoé Cambridge, des vérifications diligentes avaient permis d’observer qu’il y avait un risque pour leur réputation, mais que ces informations n’ont jamais rapporté aux comités approbateurs.

La vérificatrice révèle que pour un investissement majeur, il y a eu une sortie de fonds avant l’approbation, alors qu’un gestionnaire de la Caisse qui avait participés aux échanges menant à cet investissement avait également un lien étroit avec un haut dirigeant de la société visée. La VG rappelle que ce dirigeant aurait dû être exclu des interventions. Il n’avait toutefois pas déclaré son conflit d’intérêt.

Parfois, la Caisse sort des fonds de plusieurs dizaines de millions avant l’obtention de l’autorisation de l’investissement par un comité approbateur.

Marchés internationaux

La VG rapporte que les orientations de la caisse en matière d’investissements ont évolué vers les marchés privés comme les infrastructures et les placements privés, ce qui génère plus de risque en matière de conflits d’intérêts, de fraude et de corruption. D’ailleurs, les investissements sur les marchés internationaux du bas de laine des Québécois ont augmenté de 137 G$ entre 2015 et 2020.

«La mondialisation de ses activités lui a permis de saisir des occasions d’investissement attrayantes dans plusieurs pays. Toutefois, cette mondialisation génère aussi des enjeux additionnels à l’égard de la gestion des risques (...) notamment en matière d’éthique», relate le rapport.

