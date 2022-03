La tournée de célébration se poursuit pour les championnes olympiques

L’équipe canadienne de soccer féminin poursuivra sa tournée de célébration pancanadienne en affrontant le Nigéria deux fois en Colombie-Britannique, les 8 et 11 avril prochain.

Ces deux matchs, qui auront lieu successivement à Vancouver et Langford, se veulent une occasion de souligner avec les partisans du pays la médaille d’or olympique obtenue l’été dernier à Tokyo. Ils auront toutefois une signification différente pour la capitaine Christine Sinclair et la gardienne québécoise Stéphanie Labbé.

Tout d’abord, le passage à Vancouver permettra de célébrer le record du monde de buts internationaux de Sinclair, originaire de Burnaby. Une cérémonie était prévue en avril 2020, mais la pandémie de COVID-19 avait contrecarré les plans. Dans le cas de Labbé, il s’agira de ses deux derniers matchs en carrière puisqu’elle a récemment annoncé sa retraite.

«Nous avons hâte de retrouver nos partisans canadiens sur la côte ouest pour ces deux matchs à domicile particulièrement avec une occasion de ramener notre capitaine Christine à la maison pour célébrer son record de buts», a affirmé Bev Priestman dans un communiqué.

Malgré leur caractère festif, ces matchs se veulent également une préparation pour le Championnat féminin de la CONCACAF qui servira à la fois de qualification pour la Coupe du monde en 2023 et pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le Championnat est prévu du 4 au 18 juillet à Monterrey au Mexique.

La tournée de célébrations s’était déjà arrêtée au Stade Saputo de Montréal le 26 octobre et à Ottawa trois jours plus tôt. Les Canadiennes avaient alors signé deux victoires de 1 à 0 et de 5 à 1 contre la Nouvelle-Zélande.