Laurent Duvernay-Tardif devient joueur autonome

Le joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif profite officiellement de son autonomie dans la NFL depuis mercredi.

À 31 ans, Duvernay-Tardif, qui a terminé la dernière saison avec les Jets de New York, se retrouve dans cette situation pour la première fois de sa carrière.

«Pour l’instant, on n’écarte aucune option, avait affirmé son agent Sasha Ghavami, plus tôt cette semaine, au "Journal de Québec". Nous en sommes toujours dans le processus de cueillette d’informations. Il y a encore de bons gardes disponibles et on va réfléchir selon ce qui va se présenter.»

Une nouvelle entente avec les Jets demeure possible. Par contre, Duvernay-Tardif pourrait aussi se joindre à une autre équipe ou encore décider de prendre sa retraite du football pour se concentrer sur sa carrière de médecin. Rappelons que celui qu’on surnomme «LDT» a déjà remporté le Super Bowl, en février 2020, avec les Chiefs de Kansas City.