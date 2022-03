Le CRTC bloque la chaine russe RT

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé le blocage de la diffusion des chaines russes RT (Russia Today) et RT France, mercredi, en raison de leurs positions pro-Kremlin.

«La programmation de RT n'est conforme ni aux normes que doivent suivre les services canadiens, ni aux objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion», a conclu l’organisme de réglementation fédéral au terme d’une consultation publique sur le sort réservé à RT.

«Le CRTC est également préoccupé par la programmation provenant d'un pays étranger qui cherche à miner la souveraineté d'un autre, à rabaisser les Canadiens d'une certaine origine ethnique et à miner les institutions démocratiques au Canada», a ajouté l’organisation.

L’organisme a précisé avoir pris cette décision dans le contexte des sanctions internationales qui se multiplient contre la Russie de Vladimir Poutine depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

«La liberté d’expression et la diversité des points de vue sont des éléments essentiels de notre démocratie. Cependant, le fait d’être diffusé au Canada est un privilège et non un droit. Les chaines étrangères peuvent être retirées de la liste autorisée si leur programmation n’est pas conforme aux normes auxquelles les services canadiens sont tenus, ou si leur diffusion continue ne sert plus l’intérêt public, comme ce fut le cas pour RT et RT France», a exposé le président du CRTC, Ian Scott.

Ce faisant, le CRTC a répondu positivement à la demande du gouvernement Trudeau, qui estimait que les chaines pro-russes devaient être bloquées, tout en s’en remettant au CRTC pour prendre cette décision.

Le premier ministre avait expliqué être préoccupé par la «quantité importante de désinformation qui circule depuis la Russie» pour justifier sa demande.

Certains diffuseurs, comme Telus, Shaw et Rogers, avaient déjà pris la décision de retirer RT et RT France de leur offre télévisuelle, dans la foulée de l’invasion de l’Ukraine.

