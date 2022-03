Le programme fédéral de rachat d’armes repoussé à la fin de 2023

L’amnistie offerte aux propriétaires d’armes d’assaut passera du 1er mai 2022 au 30 octobre 2023, car le programme fédéral de rachat annoncé il y a bientôt deux ans prend plus de temps à développer que prévu.

«Cela donnera le temps aux fonctionnaires de finaliser et de mettre en œuvre un solide programme de rachat obligatoire et permettra aux propriétaires d’armes à feu et aux entreprises de prendre toutes les mesures raisonnables pour se conformer à la loi», a déclaré mercredi le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino.

Le gouvernement de Justin Trudeau a décrété l’interdiction de la vente et de l’achat de 1500 modèles d’armes d’assaut au pays à la suite de la tuerie de Portapique, au Nouveau-Brunswick, lors de laquelle 22 personnes ont été abattues en avril 2020.

L’année suivante, le ministre Bill Blair avait serré la vis aux en ajoutant aux propriétaires de ces armes l’interdiction de les transporter et en les obligeant à les entreposer de manière sécuritaire durant la période d’amnistie.

Le projet de loi du ministre Blair n’avait toutefois pas encore été adopté puisqu’il était mort au feuilleton avec le déclenchement des élections.

Au départ, le programme de rachat d’armes se voulait sur une base volontaire, mais face aux critiques, le gouvernement avait durci le ton et annoncé qu’il serait obligatoire.

L’organisation PolyseSouvient espère que le délai accordé mercredi «sera le premier et le dernier de ce genre, et que le programme de rachat sera déployé le plus rapidement possible».

