L’équipe est meilleure que ses résultats, selon Wilfried Nancy

Malgré l’élimination de son équipe, Wilfried Nancy ne broyait pas du noir après la rencontre.

Il faut dire que dans ce verdict nul de 1 à 1, ses hommes ont livré une performance d’ensemble très respectable.

« On a encore un peu de frustration, mais les gars ont fait le match qu’il fallait.

« En première mi-temps, on construit le match et puis on prend ce but où on perd le ballon, il y a un bon centre et une belle volée. Ce but a fait mal parce qu’il est arrivé à deux minutes de la mi-temps.»

«Un but»

Chez les joueurs, les sentiments de Nancy étaient partagés. Sebastian Breza, très solide en première demie, avait la tête haute en point de presse.

« Je pense qu’on peut être très contents et très fiers de la performance de l’équipe.»

Le gardien montréalais a tout de même reconnu que le but de Cruz Azul a ébranlé l’équipe en fin de première demie.

« On était un peu découragé, mais après ça on a laissé la première mi-temps derrière nous.

« On avait mis beaucoup de pression sur eux, on savait qu’on pouvait marquer, tout ce que ça prenait c’était un but pour y croire.»

Pas de résultats

Dans son point de presse d’après-match, Wilfried Nancy a insisté pour dire que son équipe était meilleure que sa fiche.

Il faut le rappeler, l’équipe présente une fiche d’une victoire, cinq défaites et un match nul en combinant les rencontres de MLS et de la Ligue des champions.

« Si on regarde en termes de résultats, c’est une victoire en sept matchs, a reconnu Nancy. Mais en termes de performances, on ne mérite pas une victoire en sept matchs.

« Je ne suis pas inquiet si les gars continuent de jouer comme ça, on a connu de bons moments dans ce match, aussi à New York et lors du premier match à Cruz Azul aussi.»

Et il faut souligner que l’équipe a souvent connu de bons moments pour céder un but à l’adversaire sur une seule occasion.

« Depuis le début de la saison que c’est comme ça. Les gars méritaient mieux que ça. Nous sommes prêts et c’est ce que j’ai dit aux joueurs.»

Peu d’attaque

Le CF Montréal a tout fait pour tenter de revenir dans le match en seconde demie et a conclu la rencontre avec plus de 67% de possession et 16 tirs, dont 6 cadrés.

Il reste que l’équipe a encore du mal à marquer. Hormis les trois buts inscrits face à Santos Laguna en huitième de finale, l’équipe a marqué seulement trois fois en six rencontres, étant blanchie à trois reprises.

Kei Kamara a brillé, lui qui a décoché trois tirs dans les 45 minutes au cours desquelles il a été utilisé.

« Les gars comprennent mieux ce qu’on veut faire alors les occasions, on va les avoir», a dit Nancy optimiste.