Les héros sont éternels

La saison 1976-1977 du Canadien est ancrée à jamais dans la mémoire des amateurs qui l’ont vécue. Cet hiver-là, le Tricolore n’a subi en moyenne qu’une défaite à tous les 10 matchs.

Après avoir encaissé une raclée de 7 à 3 à Boston à sa 46e rencontre, le CH n’échappa qu’une autre partie à ses 32 dernières sorties pour conclure le calendrier régulier avec une fiche globale de 60 victoires, huit revers et 12 verdicts nuls.

Des chiffres qui relèvent de la science-fiction !

La vie suit son cours

Cinq décennies plus tard, les exploits de cette grande formation, qui a remporté la coupe Stanley quatre années consécutives, ne s’inscrivent plus nécessairement dans le quotidien de ses artisans.

La vie suit son cours pour eux comme pour nous tous. Ils mènent des vies normales, ils ont leurs occupations comme tout le monde.

Leurs chevelures ont blanchi et se sont éclaircies. Les larges favoris qu’ils portaient sont passés de mode depuis longtemps.

La plupart d’entre eux sont grands-pères.

Certains ont disparu.

Michel Larocque, qui était le gardien derrière Ken Dryden, n’est plus. Le bon vieux Jim Roberts et Bill Nyrop jouent avec lui sur la grande patinoire du paradis.

D’autres ont été éprouvés par de graves problèmes de santé. Guy Lafleur lutte vaillamment contre un cancer des poumons.

Peter Mahovlich, Yvon Lambert et Guy Lapointe se sont battus aussi contre ce terrible ennemi.

Aujourd’hui, ils crient victoire.

Foule reconnaissante

En rémission depuis plus de deux ans, Lapointe était au match d’hier soir au Centre Bell. La foule lui a réservé un bel accueil lorsqu’il a foulé la glace avant la rencontre.

C’était la soirée de sa figurine.

Les 5000 premiers spectateurs à franchir les tourniquets ont reçu une bubblehead de l’ancien défenseur le montrant à ses beaux jours avec la fameuse formation de 1976-1977.

La semaine prochaine, Steve Shutt recevra le même hommage. Yvan Cournoyer et Guy Lafleur, ce dernier à l’occasion du dernier match de la saison, suivront en avril.

Unis comme des frères

Qui dit Lapointe, pense évidemment au Big Three, qu’il formait avec Serge Savard et Larry Robinson.

On ne reverra probablement jamais un tel trio de défenseurs dans une même équipe.

« C’est lors d’occasions spéciales comme celle-ci que je repense à cette époque », dit Lapointe.

« Ce furent des années extraordinaires. On était fiers de porter le chandail du Canadien. On était unis comme des frères. On était contents de se retrouver quand on se regroupait pour s’entraîner ensemble avant que le gros camp ne débute.

« On parlait tout le temps de hockey. Quand on était trois ou quatre jours sans jouer, on traversait de l’autre côté du Forum [Place Alexis-Nihon] après les séances d’entraînement pour aller à la taverne [Les Carabiniers] qui s’y trouvait. »

Non, il ne s’y mangeait pas que des clubs-sandwichs, mais les joueurs savaient quand c’était le temps de siroter quelques bières.

« On discutait de ce qu’il fallait faire pour s’améliorer », ajoute Lapointe.

« Je sais que c’est bizarre à dire, mais quand on perdait un match ou deux, on se réunissait pour trouver ce qui n’allait pas. »

29 défaites en trois ans

Ça fait drôle à entendre aussi.

Lors de ses conquêtes de 1976, 1977 et 1978, le Tricolore n’a perdu que 29 fois en 240 rencontres. Si vous tenez à le savoir, ça donne un dossier de 177-29-34.

En y ajoutant la campagne 1978-1979 qui s’était soldée par une quatrième coupe, on arrive à une fiche globale de 229-46-45.

Un autre fait d’armes qui ne sera jamais répété.

C’est du passé.

On vit dans un autre monde.

Mais quel privilège ce fut pour les témoins de cette époque !

Vivement Équipe Québec !

Originaire de Nicolet, André Tourigny a des allures de policier. Mais il n’est pas allé à l’École nationale de police du Québec, qui est située dans sa ville natale. Il n’en impose pas moins par son physique et son franc-parler. Pas pour rien qu’on le surnomme « l’Ours ». C’est tout un plaidoyer qu’il a livré en faveur des entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant le match d’hier soir entre ses Coyotes de l’Arizona et le Canadien.

Sylvain Couturier, directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, a porté lui aussi le bâton du pèlerin à la suite de la vague des nominations chez le CH il y a quelques semaines.

Claque en pleine face

Les propos de Tourigny selon lesquels son séjour à la barre des 67’s d’Ottawa, de la Ligue de l’Ontario, est ce qui lui a permis de devenir entraîneur-chef dans la LNH font mal à l’oreille.

En somme, c’est comme si le Québec n’existait pas.

Méchante claque au visage !

On a beau en parler depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, le choc est toujours grand quand le sujet revient dans l’actualité.

À quand le tour de Groulx ?

Tourigny s’est porté notamment à la défense de Benoît Groulx, qui en est à sa sixième saison derrière le banc du Crunch de Syracuse, club-école du Lightning de Tampa Bay.

« Il est le meilleur entraîneur qu’il m’a été donné d’affronter. »

« Mais il n’a pas encore eu sa chance dans la Ligue nationale. Même pas comme adjoint. »

C’est aberrant !

L’immobilisme du Canadien

Si le Canadien ne fait pas de place à Groulx dans son organisation, qui va le faire ?

À en juger par les récentes nominations au sein de l’organigramme hockey, on peut penser que, contrairement à ce qu’il affirme, Geoff Molson n’accorde pas d’importance au marché québécois. Quand on regarde ça, c’est Robert Sirois, auteur du livre Le Québec mis en échec, qui a raison.

Vivement Équipe Québec !