L’industrie du golf frappée par la pénurie de main-d’œuvre

Comme pour l’industrie touristique, les clubs de golf devront trouver des solutions pour pourvoir à tous les postes avant le début de la saison.

«On a plus de 1000 emplois à combler à travers la province de Québec. 1000 emplois pour être capable d'entretenir nos parcours de golf, de cuisiner pour ces gens-là, d'entretenir les bâtiments, des mécaniciens. On a 1000 emplois à combler au Québec. C'est hyper important. On a besoin de ces gens-là», mentionne Martin Ducharme, président de l'Association des clubs de golf du Québec.

Depuis les dernières années, l’industrie tente de recruter les nouveaux retraités pour venir les aider pendant la saison.

«Auparavant, on faisait appel beaucoup aux étudiants. Maintenant, c'est les préretraités, les retraités présentement qui sont notre cible majeure. On sait qu'avec présentement la crise économique qu'on a, ces gens-là peuvent venir se faire un revenu d'appoint durant la saison. Ils peuvent aussi venir travailler avec nous selon leur horaire. C'est ça qui est important. Tous les emplois sont très flexibles au niveau des horaires», dit-il

Le golf est encore populaire

La pandémie a donné un second souffle à cette industrie qui avait de la difficulté à rajeunir sa clientèle, mais depuis deux ans, l’engouement du golf est toujours présent.

«Effectivement, on l'a ressenti en 2020-2021. Ça a été des records d'achalandage, ce qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans dans l'industrie du golf. Je suis persuadé qu'en 2022, on va suivre cette cadence-là. L'engouement est là, sur les réseaux sociaux, partout, les gens ont hâte», explique M. Ducharme.

Avec le temps favorable des derniers jours, certains champs de pratique vont ouvrir leur porte dès demain