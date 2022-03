Phil Roy drôle et touchant avec «Philou».

Source intarissable d’anecdotes et de blagues pour les humoristes, la famille est au cœur du nouveau spectacle solo de Phil Roy, Philou.

Présenté en grande pompe mercredi pour sa rentrée montréalaise à l’Olympia de Montréal, l’humoriste nous a ouvert les portes de la sienne dans ce deuxième spectacle chaleureusement monté autour du thème de la famille, un thème qui lui sied à merveille.

Arrivé sur scène sous une pluie d’applaudissements, Phil Roy alterne entre de savoureuses anecdotes sur sa mère et son père, le plus fort de son école primaire – il a déjà causé l’émoi sur l’heure du dîner en nécessitant l’huile de coude «de trois mesdames de cafétéria» pour ouvrir le thermos de pâté chinois de Phil –, et les interactions avec le public, notamment avec la jeune Rosalie, 15 ans, accompagnée de ses parents et qui en était à son premier spectacle d’humour.

Philou, c’est l’évolution de l’éternel adolescent qui a gagné en maturité, qui est allé en thérapie, qui a fait beaucoup d’introspection et qui est devenu père pour la première fois de la petite Billie, le 24 décembre dernier.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Phil Roy a d’ailleurs partagé, à sa façon, son plus beau cadeau de Noël à vie avec le public en faisant entendre sur scène les battements de cœur de Billie, captés lors d’une échographie.

Avec son sens de l’observation et sa dégaine énergique, l’humoriste prend, avec ce deuxième spectacle, le temps de se poser et de se livrer, plongeant le public dans une dimension beaucoup plus personnelle. Il pose notamment un regard très touchant, parsemé de blagues, sur l’amour parental et le deuil périnatal.

Il aborde aussi avec beaucoup d’humilité les passages sinueux que certains couples emprunteront en entrant dans le monde mystérieux de la création d’un enfant, comme les traitements de fertilité et les fausses-couches.

L’humoriste, content d’être papa et heureux de voir sa conjointe Virginie être la meilleure maman au monde comme l’est sa mère – bionique, capable de faire 70 choses en même temps, de lire dans les pensées, mais incapable de trouver la lettre «E» sur un clavier d’ordinateur –, a aussi abordé l’anxiété et les crises qui le percutent.

Dans ce deuxième spectacle, ouvert avec Christophe Duperé, qui a notamment fait les premières parties d’Alexandre Bisaillion et Martin Perizzolo, Phil Roy a été efficace, à la fois drôle et touchant.

C’est la comédienne, scénariste et dramaturge Pascale Renaud-Hébert qui s’est occupée de la mise en scène de Philou.

Au début de la pandémie, Phil Roy a créé et financé la salle virtuelle de spectacle du Wifi Comédie Club, où ses collègues humoristes et une bonne poignée de techniciens ont pu continuer à travailler et à tester du matériel alors que les salles étaient fermées.

Philou sera présenté à la salle Albert-Rousseau de Québec les 5 et 6 avril, puis joué à travers la province, au moins jusqu'à la fin de 2022.