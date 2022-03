Phil Roy remonte sur scène pour Philou

C’est ce soir que Phil Roy présentera son deuxième spectacle solo, Philou, au public montréalais. Pour l’humoriste nouveau papa de la petite Billie, trois mois, la nouvelle tournée qui commence sera forcément très différente de la précédente.

L’automne dernier, Phil Roy avait un numéro intitulé J’ai hâte dans son nouveau spectacle. L’humoriste racontait alors au public à quel point il anticipait son futur rôle de père. Après l’arrivée de la petite Billie, le 24 décembre (« on a mangé de la tourtière d’hôpital ! »), il a dû modifier son texte afin qu’il reflète sa nouvelle réalité.

« Depuis le 12 février dernier, le jour où j’ai recommencé les spectacles, les gens ne voient plus J’ai hâte, dit-il. C’est un numéro qui sera évolutif tout au long de la tournée. »

Dans ce nouveau spectacle, Phil Roy a voulu parler de la famille en général. « Ce n’est pas juste la mienne. Mais c’est bien sûr celle que j'ai eue et celle, en ce moment, que je suis en train de construire avec ma blonde. »

L’humoriste a trouvé cela « bien déchirant » de reprendre sa tournée alors que sa fille n’avait pas encore deux mois. « Je m’étais un peu préparé à ça, dit-il. Je ne voulais plus faire mes meetings sur Zoom. Je me disais qu’il fallait que je sorte de la maison pour que le premier choc de m’en aller ne soit pas pour le premier spectacle. Les deux affaires les plus importantes présentement, dans ma vie, c’est ma famille et mon spectacle. Je ne voulais pas que l’un entre en conflit avec l’autre. Ç’a bien été à ce niveau-là. »

Être présent à 100 %

Tout se passe bien à la maison ces jours-ci avec la petite Billie. « Elle nous fait des belles nuits et depuis deux semaines, elle fait des sourires. Est-ce qu’il y a quelque chose de plus beau et de plus craquant qu’un sourire d’enfant ? »

Dernièrement, après un spectacle à Mont-Laurier, il a décidé de rester dormir sur place.

« Avant d’être papa, je ne dormais pas là-bas, dit-il. Je revenais à la maison. Mais là, je serais revenu vers 2 h du matin. Je ne peux plus me coucher à cette heure parce que mon bébé va se lever quand même et il va avoir besoin de la présence de ses parents. Et par respect pour Virginie [sa copine], je ne veux pas être à moitié présent. Je veux être à 100 % présent pour elle. »

Contrairement à sa première tournée, où il souhaitait faire le maximum de spectacles, Phil Roy a changé ses priorités en construisant le calendrier de Philou. « Je suis chanceux parce que je suis entouré de parents, autant dans l’équipe qui fait le booking, que l’équipe qui produit ou qui fait le marketing. Souvent, ce sont eux qui me rappellent que je n’aurai peut-être pas l’énergie pour faire quatre spectacles par semaine. »

► Phil Roy présentera Philou ce soir, à l’Olympia de Montréal. Pour toutes les dates : philou.ca.