Plus d’une municipalité sur trois dépose son rapport financier en retard

Dans les cinq dernières années, plus d’une municipalité sur trois en moyenne au Québec a négligé de déposer son rapport financier dans les délais prescrits par la loi.

Le chiffre précis et troublant de 36 % de retardataires émane d’un audit réalisé par la Commission municipale du Québec (CMQ) qui a évalué la performance de la quasi-totalité des municipalités québécoises à ce chapitre.

Les municipalités de petite taille, qui disposent de moins de ressources que les grandes villes, sont celles qui tardent le plus, de façon générale, à déposer leur rapport financier (qui inclut les états financiers vérifiés) en séance publique et à l’acheminer au ministère des Affaires municipales.

Depuis 2018, la date butoir a été fixée au 15 mai mais le ministère a fait preuve de tolérance dans les deux dernières années en raison de la pandémie, en repoussant cette date au 31 août (2020) et au 30 juin (2021).

Parmi les délinquants, un retard de 90 jours ou plus a été observé dans plus de 20 % des cas. À chaque année, entre 20 et 40 municipalités ont même repoussé les limites de plus de 180 jours.

Une question de transparence

« La transmission du rapport financier constitue l'une des fondations d'une saine gestion municipale (...) C'est une reddition de comptes incontournable (des municipalités) à l'égard de leurs citoyens, qui renforce la confiance envers les institutions municipales », observe la vice-présidente à la vérification de la CMQ, Nancy Klein.

Des retards dans la préparation et la transmission du rapport financier sont perçus négativement par les marchés financiers et peuvent même se traduire par une « hausse des coûts d’emprunt », explique-t-on.

Notons par ailleurs qu’en moyenne, depuis cinq ans, 46 % des MRC (Municipalités régionales de comté) ont également failli à la tâche en omettant de transmettre leurs rapports financiers avant la date limite.