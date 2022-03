Ray-Mont Logistiques débute ses travaux

Malgré la forte contestation de ses activités, l’entreprise Ray-Mont Logistiques a débuté mercredi matin des travaux sur son site près du boulevard de l’Assomption, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.

Selon l’entreprise, la Ville de Montréal l’aurait avisé qu’elle ne pourrait prolonger la période de validité des autorisations émises pour le développement du secteur, à moins que des travaux et opérations débutent «incessamment»

«Cette situation force donc Ray-Mont Logistiques à débuter certains travaux et opérations sur son site, tel qu’exigée par la réglementation», a justifié l’entreprise par communiqué de presse.

Elle explique avoir volontairement accepté de suspendre ses travaux, en juin 2021, pour participer à une démarche de concertation avec la Ville et des citoyens de l’arrondissement, et que depuis la publication du rapport de ce Groupe de travail thématique, elle poursuit son travail pour intégrer les pistes d’action proposées, tels que le verdissement du terrain et la création d’une zone tampon végétalisée.

Néanmoins ce n’était pas suffisant pour obtenir une prolongation de la période de validité des autorisations émises par la Ville. Une lettre envoyée par les avocats de la Ville de Montréal, et que QMI a pu consulter, semble confirmer ces faits.

«L’entreprise se voit donc dans l’obligation d’entamer les travaux et des opérations dès maintenant afin d’assurer la préservation de ses droits, reconnus par la Cour d’appel du Québec», a indiqué l’entreprise, dans son communiqué de presse.

Ray-Mont Logostiques, qui se spécialise dans les transbordements de marchandises entre les navires et les trains avait acquis le terrain en 2016, dans l’objectif d’y construire une «plateforme logistique intermodale». L’arrondissement avait toutefois refusé d’octroyer un permis, enclenchant de longues procédures judiciaires.

En janvier 2021, la Cour d’appel avait donné raison à l’entreprise, exigeant qu’on lui délivre un permis de construction.

Par la suite, elle s’était à nouveau tournée vers les tribunaux, afin d’exiger un dédommagement de 373 millions $ pour compenser les pertes dues aux délais d’obtention des permis.

Protéger les espaces verts

«L’entreprise a obtenu [suite à sa victoire en Cour] les autorisations pour aller de l’avant avec son projet, qui devait débuter avant le 3 avril 2022 pour que l’entreprise ne perde pas ses droits acquis. C’est ce que l’entreprise a fait ce matin», a expliqué Alia Hassan-Cournol, conseillère de ville dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à travers une déclaration écrite.

Elle soutient que son parti est déterminé à protéger les espaces verts du secteur, et qu’il discute de façon «proactive» avec les autres paliers de gouvernement pour ce faire.

«Nous avons toujours l’occasion d’améliorer ce projet et c’est ce que nous comptons faire, avec vous et les autres paliers de gouvernement et les autres partenaires concernés», a-t-elle conclu.

«De la mauvaise foi»

«Pour nous, c’est comme une attaque. Il n’a toujours pas de projets, il n’a toujours pas fait sa demande au ministère de l’Environnement, il n’a toujours rien déposé, et là, il vient mettre nous mettre des contenants dans la face. Pour nous, c’est d’une arrogance sans nom», s’est indignée Anaïs Houde, porte-parole de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM.

L’organisme est opposé au projet de Ray-Mont Logistiques depuis ses débuts. Il a d’ailleurs effectué plusieurs actions et manifestations pour le dénoncer dans les derniers mois.

Pour Mme Houde, cette volonté de l’entreprise d’aller de l’avant est irrespectueuse pour la communauté et les résidents qui habitent les environs. Elle accuse l’entreprise de faire preuve de «mauvaise foi», en se positionnant comme victime.