S’occuper de nos gars

Lors de la publication du Palmarès des cégeps dans les pages du Journal, le mois dernier, un constat-choc et alarmant concernant le décrochage scolaire des garçons s’en dégageait.

En résumé, 22 % des garçons n’ont aucune qualification ou diplôme au sortir du secondaire, tandis que seulement 56 % des garçons accèdent au cégep. Comme société, cela devrait nous préoccuper au plus haut point.

Cela fait plusieurs décennies qu’on parle de ce phénomène, notamment des difficultés des garçons au primaire, du taux de diplomation plus faible, du décrochage, du manque d’activités sportives et d’un système scolaire trop féminin.

Lutte au décrochage comme priorité

Après deux ans de pandémie ponctués d’école à distance, et alors que la réforme de la santé, l’inflation et la hausse des prix à la consommation occupent les manchettes, il ne faudrait surtout pas oublier l’éducation.

François Legault a répété tout au long de sa carrière politique que l’éducation était sa grande priorité. À l’aube du dépôt du budget, le 22 mars prochain, il doit tenir parole.

Opposition constructive

Les oppositions ont talonné le ministre Roberge au sujet de la ventilation dans les écoles. Or, deux ans de crise sanitaire plus tard, on se rend bien compte que les enfants n’étaient pas à risque. Il est clairement temps de passer à un autre sujet : le rattrapage et la lutte au décrochage, avec une attention particulière accordée aux garçons.

En 2018, l’Institut du Québec publiait une étude, « Décrochage scolaire au Québec : dix ans de surplace, malgré les efforts de financement ». Un portrait effroyable : le Québec est au dernier rang, malgré des investissements, et la seule province avec un problème qui touche spécifiquement les garçons.

Pour inverser la tendance, l’étude concluait qu’il fallait « d’abord favoriser l’accès aux données pour mieux cibler les enjeux et identifier des solutions plus adéquates ».

Le virage numérique du gouvernement annoncé par les ministres Roberge et Caire en début de semaine, visant à améliorer la réussite scolaire, va donc dans le bon sens.

Avec la pandémie, il est d’autant plus urgent d’accélérer les actions.