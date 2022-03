Ukraine: une situation difficile pour les personnes vivant avec le spectre de l’autisme

Le conflit actuel en Ukraine est parfois difficile à comprendre pour les personnes vivant avec le spectre de l’autisme, une situation qui peut alors créer beaucoup d’anxiété et de stress.

«J’ai peur que ça déborde et que ça vienne toucher d’autres pays d’Europe comme avec la Seconde Guerre mondiale. Je vois Poutine et j’ai toujours aimé l’histoire, j’ai l’impression de revoir Hitler et Staline», a expliqué Geneviève Verreault, usagère chez Autisme Mauricie.

Certains d’entre eux se sont renseignés à la maison, quand d’autres ont posé leurs questions chez Autisme Mauricie.

«J’écoute souvent les médias, mais aussi, je regarde souvent des vidéos étrangères sur YouTube donc je m’y connais un peu», a mentionné Jean-Denis Charest, un autre usager.

«Avec l’arrivée de la guerre en Ukraine, je voyais l’anxiété qui montait encore chez mes adultes, surtout qu’ils posaient beaucoup de questions. Je me suis dit que la meilleure façon c’est de continuer dans notre vision d’entraide», a mentionné la directrice générale chez Autisme Mauricie, Martine Quessy.

Une journée de bricolage a donc été organisée afin de réduire le stress.

Bracelets, signets, ou encore porte-clés, ils ont passé des heures à confectionner toutes sortes d’objets aux couleurs de l’Ukraine.

«C’est un peu loin l’Ukraine pour pouvoir aider concrètement. Ce qu’on pouvait faire c’était d’envoyer des dons alors là je leur ai proposé cette idée-là et ils ont tous accepté haut la main de participer», a ajouté Mme Quessy.

Les articles seront vendus et les profits seront remis au SANA de Trois-Rivières, qui se prépare à l’arrivée de réfugiés.«Pour aider les gens en Ukraine qui ont la guerre.

C’est important d’aider les autres», a ajouté Alicia Chapdelaine, une des participantes.Les objets confectionnés lors de cet atelier seront mis en vente dès mercredi soir sur la page Facebook d’Autisme Mauricie.

