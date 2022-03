Un médicament contre la COVID-19 est bien peu utilisé

Moins de 100 Québécois atteints de la COVID-19 ont eu droit au médicament Paxlovid depuis son arrivée, à la fin janvier, dans les pharmacies, et ce, même si son efficacité est reconnue pour éviter les hospitalisations.

« Ce n’est pas beaucoup, c’est sûr, réagit le Dr Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital général juif de Montréal. On essaie d’en donner le plus possible. La procédure n’est pas facile dans l’état actuel des choses. »

En date du 7 mars, 92 patients avaient eu droit au médicament Paxlovid dans une pharmacie, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS).

Des doses qui dorment

Ces chiffres incluent les données de 60 des 65 pharmacies qui le distribuent. Pourtant, le Québec a reçu plus de 14 000 doses depuis janvier. Le médicament peut être distribué par les hôpitaux aussi, disent des experts, mais le MSSS n’a pas de données à ce sujet.

Selon les études de Pfizer effectuées auprès de non-vaccinés, le Paxlovid réduit jusqu’à 89 % le risque d’hospitalisation chez les patients vulnérables. Il doit toutefois être pris dans les cinq premiers jours de la maladie.

« Bien utilisé, ce médicament a le potentiel de contribuer à réduire la pression sur les ressources hospitalières », écrivait le MSSS en février dernier. Présentement, plus de 1000 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés au Québec.

Or, plusieurs critères restreignent son utilisation, de sorte que certains patients sont priorisés. Lorsque l’ordonnance est autorisée, le patient doit ensuite se procurer le médicament dans une des 65 pharmacies distributrices.

Trop compliqué

« C’est tellement restrictif, qu’au bout de la ligne, il ne s’en est pas donné beaucoup, déplore Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Il faut élargir ça. »

« On souhaite pouvoir le prescrire dès qu’un patient a un résultat positif », dit-il.

D’ailleurs, des travaux sont en cours pour « simplifier le mode d’accès », notamment pour que les patients puissent se le procurer sans passer par l’hôpital, écrit par courriel le MSSS.

Selon le Dr Weiss, le Québec doit surtout se préparer à l’automne 2022, en vue de prochaines vagues.

« Il faut qu’on soit capables de le distribuer de façon facile et efficace. On ne veut pas une remontée des hospitalisations parce qu’on n’a pas traité les gens à risque le plus vite possible. »

D’autres experts notent toutefois que ce médicament n’est pas la panacée, et ils misent davantage sur la vaccination.

« On n’en a pas besoin présentement, on est sous l’effet de la protection vaccinale. Quand l’immunité sera partie, on verra », dit Nimâ Machouf, épidémiologiste.

CRITÈRES D’ACCÈS AU PAXLOVID

Immunosuppression

Plus de 60 ans et moins de deux doses de vaccin reçues

Obésité

Diabète non contrôlé

Insuffisance rénale chronique

Insuffisance hépatique

Hypertension artérielle non contrôlée

Maladie cardiovasculaire

Maladie respiratoire chronique

Source : MSS