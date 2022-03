Un Québécois signe des décors pour Netflix

Les décors et l’univers visuel de la comédie fantaisiste Adam à travers le temps (The Adam Project), la nouvelle production de Netflix, ont été créés par un Québécois, le directeur artistique Claude Paré.

Concepteur visuel aguerri, Claude Paré a souvent mis son talent au service de grandes productions hollywoodiennes au cours des dernières années. Œuvrant dans le milieu du cinéma depuis plus de 45 ans, il a signé aussi la conception visuelle des films Spider-Man : Loin des siens, X-Men : Phénix noir, Ça et La Montée de la planète des singes, pour ne nommer que ceux-là.

Photo courtoisie

C’est le réalisateur Shawn Levy (L’homme libre, Une nuit au musée), un Montréalais d’origine, qui a fait appel à Claude Paré pour lui offrir la direction artistique d’Adam à travers le temps, une comédie de science-fiction lancée sur Netflix vendredi dernier. Les deux hommes avaient déjà collaboré il y a plusieurs années, sur les plateaux de tournage des deux premiers films de la saga Une nuit au musée.

« Ça faisait longtemps qu’on voulait retravailler ensemble, Shawn et moi, mais le timing ne marchait jamais, a confié Claude Paré dans un entretien téléphonique accordé au Journal depuis Atlanta, où il travaille sur le plateau de Ghosted, un autre film américain.

« Après avoir fait Spider-Man : Loin des siens [en 2018], j’étais brûlé. J’ai pris un an avant d’accepter un autre projet parce que j’avais besoin d’un gros break. Quand Shawn est arrivé avec ce projet-là, j’ai eu un coup de cœur pour le scénario. Ça m’a tout de suite donné le goût d’embarquer. »

Construire des avions

Tourné à Vancouver, de novembre 2020 à mars 2021, Adam à travers le temps met en vedette l’acteur canadien Ryan Reynolds dans la peau d’un pilote venu de l’an 2050 qui, lors d’un voyage dans le temps, doit effectuer un atterrissage forcé en 2022. Il fera équipe avec son alter ego de 12 ans afin de sauver le monde à venir.

Photo courtoisie

« Visuellement, c’était un défi assez complexe parce que c’est du voyage dans le temps et qu’il y avait des gros décors et des avions à construire, souligne Claude Paré.

D’ailleurs, c’est drôle parce que j’ai conçu des avions pour chacun des quatre derniers films sur lesquels j’ai travaillé. Pour X-Men : Phénix noir, j’ai conçu le X-Jet. Sur Spider-Man, c’était le Stark Jet. Sur Adam Project, j’en ai fait un aussi. Et là, je dois en faire un autre pour Ghosted. C’est toujours très complexe à faire parce qu’à chaque fois, on part de rien. »

En travaillant sur les plateaux de productions hollywoodiennes, Claude Paré a souvent l’occasion de croiser de grandes stars du cinéma. Sa rencontre avec l’acteur Mark Ruffalo, pendant le tournage d’Adam à travers le temps, l’a particulièrement marqué.

« J’ai construit un décor particulier pour son personnage et quand il m’a vu sur le plateau, il est venu me voir en me parlant en français, relate-t-il. Il m’a dit : ‘‘Claude, merci beaucoup pour mon décor. Quand je l’ai vu, j’ai tout de suite compris mon personnage.’’ J’ai mis un genou à terre et je lui ai dit merci. Il a réagi en se mettant à genoux en avant de moi ! On était tous les deux à genoux un devant l’autre en train de rire. Les gens sur le plateau nous regardaient et ne comprenaient pas ce qu’on faisait. C’est vraiment un chic type. Il est vraiment sympathique, et il est super bon dans le film. »

Sorti vendredi dernier sur Netflix, Adam à travers le temps (The Adam Project) a enregistré le troisième meilleur démarrage de l’histoire pour un film produit par la plateforme, à raison de 92,4 millions d’heures de visionnement en trois jours.