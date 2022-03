Un tour de télécommunications en aluminium conçue au Québec

Une entreprise de Saguenay a dévoilé mercredi une tour de télécommunications entièrement fabriquée en aluminium, un concept unique en Amérique du Nord.

La tour, fabriquée par l’entreprise Remac, est la première d’une série de six qui prendront la route de Pictou, en Nouvelle-Écosse, pour le développement d'un réseau Internet et de téléphonie cellulaire.

D’une hauteur de 100 pieds, la tour ne pèse pourtant que 2500 livres, un poids plus léger que pour une structure similaire en acier.

Et les avantages ne s’arrêtent pas là. «[La tour] est plus légère, moins corrosive, résistante à des vents de 180 kilomètres-heure et à 30 millimètres de glace», a énuméré le directeur général Remac, André Poulin.

L'assemblage ne demande qu'une journée, comparativement à une semaine pour tour similaire en acier.

Remac travaille sur le concept depuis 2019, mais avait été ralenti par la pandémie. Son premier prototype de 80 pieds, installé à Saint-Honoré en décembre 2020, avait coûté 45 000 $. Le modèle de Pictou, avec plus de spécificités, coûte 150 000 $.

Le produit s'annonce toutefois populaire. «On vise 5 000 tours au Canada et 50 000 aux États-Unis, par année», a précisé André Poulin.

L'aluminium utilisé provient entièrement du Québec.

L'entreprise pourrait éventuellement devoir quitter ses installations du Boulevard St-Paul pour se trouver un plus grand local.