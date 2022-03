Une troisième Saint-Patrick sans défilé à Québec

La Saint-Patrick se déroule encore une fois sous le signe de la simplicité à Québec. Contrairement à Toronto et Montréal, le défilé, clou des célébrations, est annulé pour la troisième année consécutive, mais les astres s’alignent pour un retour en force dans un an.

Le président du comité organisateur et du conseil d’administration du Défilé de la Saint-Patrick de Québec, Robert Dinan, partage la déception des Irlandais de souche et de cœur qui sont privés de ce rendez-vous populaire depuis le début de la pandémie, qui marque habituellement le début du printemps.

Selon lui, le déconfinement de la province est arrivé trop tard pour permettre à la petite organisation bénévole de présenter un événement de qualité.

Pourtant, des parades auront lieu à Toronto et à Montréal en fin de semaine pour la première fois en deux ans. Les organisateurs montréalais ont toutefois prévenu que la fête serait plus modeste.

Pas simple à monter

«Notre défilé est un petit peu compliqué à monter, explique M. Dinan. [...] Notre parade en est une, surtout, de musique, où on a 13 fanfares, dont six viennent de l’extérieur ; on a Montréal, Toronto, Boston, Chicago, Philadelphie, New York, donc, c’est compliqué amener tout ce monde-là en ville.»

La venue de groupes de cornemuses et de percussions de services de police américains est la fierté de la parade qui se targue d’être «une des plus belles en Amérique du Nord», mais cela se planifie à l’avance.

Or, l’incertitude entourant l’évolution de la situation sanitaire était trop grande, plaide le promoteur.

Jusqu’au début février, le plan de déconfinement du Québec était inconnu. En outre, le passeport vaccinal était encore exigé pour les événements extérieurs.

«On est une petite organisation, on ne peut pas se virer de bord sur un dix cennes à trois semaines de préavis. [...] Je ne voudrais pas tenir un événement qui arrive à peine aux genoux de notre capacité à fournir un événement en temps normal», dit Robert Dinan.

Cap sur 2023

Mais ce n’est rien pour freiner l’ardeur des troupes, qui se mettent déjà au travail pour l’an prochain, soutient M. Dinan, «convaincu» que les conditions seront réunies pour permettre le grand retour du défilé en mars 2023 au centre-ville de Québec. Il espère une formule aussi étoffée que par le passé, dans la mesure où le financement est au rendez-vous.

«C’est une espèce de tempête parfaite qui a fait en sorte qu’on n’a pas pu tenir un défilé cette année, mais tous ces problèmes-là, je pense, sont pas mal partis. Il s’agit simplement de faire un plan, de le vendre, surtout à la Ville de Québec, et aussi à nos plus gros commanditaires», affirme-t-il.

L’administration Labeaume avait plusieurs fois exprimé son affection pour le défilé de la Saint-Patrick.

En entrevue avec Le Journal, la nouvelle responsable des grands événements au comité exécutif, Catherine Vallières-Roland, soutient que l’administration Marchand sera également une alliée de la fête. «On va assurément s’inscrire dans la continuité [de l’administration précédente].»

Malgré l’absence du défilé, la Ville de Québec met de l’avant plusieurs initiatives pour souligner la Saint-Patrick, dont la décoration d’artères commerciales, la présentation d’un documentaire et de l’animation au Grand Marché.

Des prestations musicales du régiment de cornemuse 78th Fraser Highlanders sont aussi prévues ce weekend sur le parvis de l’hôtel de ville et dans trois stations chaleureuses.

