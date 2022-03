Une patiente provoque une inondation majeure à la Cité-de-la-Santé

Une patiente en crise à l’unité psychiatrique de l’hôpital Cité-de-la-Santé à Laval a provoqué un dégât d’eau majeur le 10 mars dernier alors qu’elle était désorganisée.

Vers 22h30, la patiente a brisé le gicleur de sa chambre, provocant le déclenchement d’un code blanc.

«Il y a sept chambres qui ont été inondées. Les usagers qui étaient présents dans ces chambres-là, c’est certain qu’on a dû les déplacer. On les a installés dans une salle de séjour adjacente au poste infirmier. Ils étaient sous surveillance. Ça nous a permis d’avoir un œil sur les usagers et les garder en sécurité pendant l’événement», explique Brigitte Tremblay, de la direction du programme santé mentale et dépendance, au CISSS de Laval.

Cette usagère, un cas lourd, est connue pour avoir arraché le bout d’un doigt d’une infirmière au mois de janvier dernier.

Le syndicat des employés fait pression sur le CISSS pour rappeler que les installations ne sont pas adaptées pour des cas aussi sévères.

courtoisie

Un projet de rénovations majeures de 8 M$ est sur la table à la Cité-de-la-Santé depuis quelques années pour rénover et sécuriser l’unité de psychiatrie.

Si la rédaction des plans et devis a débuté, les travaux de chantier ne commenceront pas avant 2023, ce qui est beaucoup trop long selon le syndicat.

La patiente problématique sera transférée à l’Institut Philippe-Pinel dans la journée de mercredi, où la liste d’attente pour y entrer est très longue.