Une première depuis Zachary Fucale

Les Maple Leafs de Toronto pourraient avoir trouvé une solution de rechange devant le filet, la recrue Erik Kallgren ayant offert une performance sans faille à son premier départ en carrière dans la Ligue nationale (LNH), mardi.

Le Suédois de 25 ans, qui avait remplacé Petr Mrazek durant le match de jeudi contre les Coyotes de l’Arizona, a pu amorcer la partie de mardi face aux Stars de Dallas et il n’a pas raté son entrée en scène. Il a réalisé 35 arrêts pour savourer un triomphe de 4 à 0. Du même coup, il est devenu le premier gardien depuis Zachary Fucale avec les Capitals de Washington le 11 novembre à remporter son départ initial dans le circuit Bettman. Le 39e auteur d’un exploit du genre dans l’histoire de la LNH sait que les succès peuvent être éphémères dans le monde du sport, mais il entend profiter de chaque moment heureux.

«Ça donne de bonne sensations. Il y a beaucoup d’émotions, sauf que je suis avant tout très heureux. Je veux seulement éprouver du plaisir et apprécier l’instant. C’était évidemment mon premier départ dans la LNH et je voulais m’amuser. Ça peut paraître un cliché, mais c’est ainsi que j’ai essayé d’aborder le match», a-t-il expliqué au site NHL.com.

«Je me sentais à l’aise. J’ai disputé auparavant quelques grosses rencontres [il a décroché le titre de la ligue élite suédoise avec Vaxjo l’an passé], mais jamais dans la LNH. Je souhaitais seulement prendre ceci comme un match normal», a-t-il aussi indiqué, tel que rapporté par le quotidien «Toronto Sun».

Keefe se montre prudent

Même s’il s’est dit satisfait de la performance de Kallgren, qui avait été rappelé jeudi, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ne veut pas se projeter trop loin dans l’avenir à son sujet. Il n’a d’ailleurs pas voulu confirmer son retour devant la cage lors du prochain affrontement prévu jeudi face aux Hurricanes de la Caroline.

«Laissons la peinture sécher un peu. Nonobstant le gardien, nous avons la responsabilité et l’habileté d’accomplir le travail devant lui pour faciliter sa tâche, a-t-il commenté. Mais il a continué là où il avait laissé. Il a été solide, les rondelles venaient à lui et la plupart d’entre elles restaient sur lui. [...] Je pense aussi que notre club a très bien fait devant lui. Le niveau de patience était élevé. Séquence après séquence, un trio à la suite de l’autre, les gars ont joué avec intelligence et en contrôle.»

Avec la blessure de Jack Campbell, touché aux côtes, et les ennuis de Mrazek, dont le taux d’efficacité est de ,884, tout indique Kallgren aura l’occasion de gagner ses épaulettes dans les duels à venir.

