Usine d'épuration: gros contrat après les reproches du BIG

La Ville de Montréal vient d’octroyer un contrat 93 M$ au constructeur Pomerleau pour des travaux à l’usine d’épuration, quelques semaines seulement après que cette firme se soit fait tapé sur les doigts par l’inspectrice générale.

• À lire aussi: L’inspectrice générale de Montréal blâme le géant Pomerleau

Dans un rapport rendu public le 21 février, le Bureau de l’inspectrice général (BIG) de Montréal concluait que la Société de transport de Montréal et Pomerleau avaient «dirigé» un processus de soumission vers une seule entreprise pour des travaux au nouveau garage d’autobus.

Malgré ces reproches, le BIG n’a pas recommandé à la Ville de prendre des mesures contre Pomerleau.

C’est ce qui fait que mercredi le comité exécutif a octroyé à cette entreprise un important contrat pour des travaux en lien avec la désinfection des eaux usées, un projet attendu depuis plus de 20 ans.

Les fonctionnaires ont décidé d’accorder le contrat à Pomerleau avant les révélations du BIG. Toutefois, une commission formée d’élus a étudié en détail la soumission par après et a décidé d’aller de l’avant.

« Le processus d’octroi de contrat est conforme. Ils ne sont pas sur la liste grise ou sur la liste noire. [Si on annulait le contrat], il faudrait retourner en appel d’offres pour trouver d’autres compagnies », indique l’élue responsable des dossiers de l’eau dans l’administration Plante, Maja Vodanovic.

Deux appels d’offres ratés

Or, le projet d’ozonation a pris du retard dans les dernières années justement à cause de l’absence de soumissionnaires. Depuis 2020, deux appels d’offres ont été annulés pour cette raison.

« On a scindé le contrat en huit, parce que c’est trop gros. C’est le plus gros projet d’ozonation au monde et de loin. C’est 45% des eaux usées du Québec», explique Mme Vodanovic.

Elle assure qu’avec le premier de ces huit contrats, c’est «le dernier mile» de ce projet qui ne cesse d’être retardé et dont les coûts ont explosé.

En 2001, la Ville de Montréal décidait de désinfecter les eaux usées grâce un procédé à l’ozone, puisque les rejets des Montréalais sont la «principale cause de contamination microbiologique des eaux du Fleuve».

Puis, en 2008, le maire Gérald Tremblay avait annoncé la construction d’une unité d’ozonation, au coût de 200 M$, qui serait complétée en 2013.

En 2017, Chantal Rouleau, alors responsable de l’eau dans l’administration de Denis Coderre affirmait que les eaux usées seraient désinfectées «à la fin de 2018».

Elle annonçait alors le contrat de construction d’un poste d’alimentation électrique pour l’usine d’épuration. Ce bâtiment a bien été construit, mais n’alimente rien près de quatre ans plus tard.

Désormais, l’échéancier est repoussé à 2025 et les coûts seront de 717 M$ selon les dernières estimations de la Ville.

Un coût qui en vaut la chandelle selon Mme Vodanovic. « Le coût environnemental de polluer en continu notre fleuve est énorme. Avec l’ozonation, on va avoir une réduction de 99,9% des coliformes», dit-elle.

À VOIR AUSSI