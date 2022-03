VIDÉO | Trois trucs pour surmonter l’anxiété financière

Quand il est question de finances personnelles, vous êtes-vous déjà dit: «On aurait dû nous apprendre ça au secondaire!»? Si oui, il est possible que vous ressentiez de l’anxiété financière.

• À lire aussi: Ils ont changé d’emploi pour le salaire et le regrettent

• À lire aussi: Des chiffres alarmants: l’épuisement professionnel, la nouvelle épidémie?

Un autre signe à surveiller? Si vous vous êtes déjà perdu dans une spirale de pensées et d’inquiétudes face aux prix des maisons, à votre solde bancaire ou à l’impression que vous êtes le seul de votre groupe d’amis à ne pas être propriétaire.

Marianne Spear, animatrice et productrice au contenu de l’émission Parler d’argent c’est pas stressant à MAtv, relate avoir été témoin de réactions de stress et d’anxiété de la part de personnes dans son entourage lorsqu’elle posait des questions liées aux placements, aux assurances et aux impôts.

En plus, les réponses qu’elle recevait n’étaient jamais claires. C’est d’ailleurs ce qui l’a incitée à poursuivre ses études en services financiers.

• À lire aussi: Les épargnants sont perdants: voyez pourquoi

Celle qui est aussi représentante de la Fondation canadienne d’éducation économique est donc la personne tout indiquée pour partager ses trucs afin de surmonter l’anxiété financière.

Marianne Spear suit trois principes lorsqu’elle se trouve dans cette situation: être honnête, être proactif et être curieux. C’est comme ça qu’elle évite de ressentir un stress inutile lorsqu’il est question d’argent.

À VOIR AUSSI