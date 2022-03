Accusé de harcèlement, Kanye West interdit de publications sur Instagram pendant 24 heures

Instagram a indiqué jeudi avoir empêché le rappeur Kanye West, dit « Ye », d'utiliser son compte pendant 24 heures pour avoir violé le règlement du réseau social sur le harcèlement, sur fond de divorce acrimonieux avec la vedette de téléréalité Kim Kardashian.

Le chanteur de 44 ans a fait parler de lui ces dernières semaines pour plusieurs publications attaquant l'humoriste Pete Davidson, qui se trouve être le petit ami de son ex-femme.

Kanye West, désormais officiellement divorcé de Kim Kardashian, a publiquement appelé son ex à la réconciliation. Cette dernière l'a exhorté à garder leurs affaires familiales privées, sans succès. Le chanteur s'est par exemple exprimé sur la garde de leurs enfants.

Une porte-parole d'Instagram a indiqué à l'AFP que Kanye West ne pouvait pas publier, commenter ou envoyer des messages privés sur le réseau social pendant 24 heures.

Le réseau social a également effacé du contenu - sans dire lequel - de son compte parce qu'il a considéré qu'il violait ses règles sur le discours de haine, l'intimidation et le harcèlement.

Selon des médias américains, il s'agit d'une publication dans laquelle il insultait l'animateur Trevor Noah. Ce dernier avait jugé que Kanye West devenait « de plus en plus agressif dans la manière dont il essaye de récupérer Kim », faisant notamment référence à un clip où il se met en scène avec la tête apparemment tranchée de Pete Davidson.

« Il est possible que vous ne ressentiez pas de peine pour Kim parce qu'elle est riche et célèbre », a estimé Trevor Noah en s'adressant à son public. « Mais ce qui lui arrive est terrifiant à regarder et ça jette une lumière crue sur ce que tant de femmes vivent quand elles choisissent de quitter » leur compagnon.

Instagram s'est réservé le droit de prendre des mesures supplémentaires concernant le compte de Kanye West en cas de nouvelles violations.