CH: Kulak dans les plans

Kent Hughes l’avait déjà dit. Mais il l’a répété au lendemain de l’échange de Ben Chiarot pour les Panthers de la Floride.

• À lire aussi: Échange de Ben Chiarot: Kent Hughes a obtenu son prix

• À lire aussi: Allen et Dvorak de retour au jeu

« Si nous recevons des appels pour une transaction qui fait du sens pour nous, nous y penserons. Mais j’ai déjà prévenu les joueurs, je n’ai pas l’intention de procéder à une vente de feu. »

Dans cette optique, le directeur général du Canadien a dévoilé son jeu avec Brett Kulak. À moins d’une proposition miraculeuse, Kulak restera à Montréal.

À l’image de Chiarot, Kulak pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 13 juillet prochain. Le CH a toutefois plus l’intention de négocier avec son défenseur pour une prolongation que de chercher à lui trouver une nouvelle destination d’ici la date limite des transactions du 21 mars.

« On aime Brett Kulak comme joueur, on n’a pas d’intérêt à l’échanger, a répondu Hughes. Je ne peux jamais dire qu’on n’échangera pas un joueur. S’il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, on va certainement la considérer. Je peux vous dire qu’on ne fait pas d’appels pour demander aux autres équipes si elles ont de l’intérêt pour Brett Kulak. »

Bon pour la confiance

Âgé de 28 ans, Kulak terminera la dernière année d’un pacte de trois ans qui lui rapporte en moyenne 1,85 million. À un salaire avoisinant les deux millions dans le futur, l’Albertain resterait un défenseur fiable pour le Tricolore.

Il n’a pas la réputation d’un Chiarot, mais il peut remplir un rôle au sein d’une troisième paire et il peut dépanner au sein d’un top quatre. Cette saison, le numéro 77 a un temps de jeu moyen de 17 min 55 s.

À l’instar de plusieurs joueurs, Kulak a rehaussé son niveau de jeu depuis l’arrivée de Martin St-Louis.

« C’est une bonne chose de se retrouver à un endroit où je me sens apprécie, a noté Kulak. Ça aide ma confiance. Je veux joueur pour cette équipe. Quand tu sais que la direction dit de bonnes choses à ton sujet, ça te motive à jouer avec encore plus de passion. »

Kulak n’est pas trop nerveux à l’approche de la date butoir pour les échanges.

« Il y a quelques jours, je pensais à plusieurs scénarios, a-t-il dit. Mais ça se calme dans ma tête. On arrivera rapidement à lundi. Je me concentre sur mon jeu, je veux simplement jouer du mieux que je peux. Je fais confiance à la direction. Mon travail restera le même. »

Un bon coéquipier

Avec le départ de Chiarot, Martin St-Louis et Luke Richardson feront encore plus confiance à Kulak d’ici la fin de l’année. Sur le plan hockey et humain, Kulak s’ennuiera de Chiarot.

« Ben parlait constamment ses coéquipiers, les jeunes ou les plus vieux, a-t-il mentionné. Il a fait de long parcours en séries à Winnipeg et avec nous l’an dernier. On peut dire qu’il était un bon pro, il est dans la LNH depuis longtemps. Il faisait des blagues, il aimait jouer des tours. C’est un gars qui avait toujours un sourire dans le visage, un bon coéquipier. Il jouait de grosses minutes pour nous. »

À voir aussi