Conseil supplémentaire

Vous avez traité largement de sécheresse buccale récemment, mais suite à mon expérience personnelle, j’aurais un élément à ajouter aux conseils donnés. Je me réveillais la nuit avec l’intérieur de la bouche très sec, incluant la langue. Je me suis alors demandé ce que j’avais changé dans ma routine ? Depuis trois mois, j’utilisais une nouvelle brosse à dents électrique. J’en ai sur-le-champ cessé l’utilisation, et tout est redevenu normal.

Monclair

Je n’avais jamais entendu parler d’une telle conséquence de la brosse à dents électrique. Espérons que les gens concernés vous lisent.