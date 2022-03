COVID-19: l’antiviral Paxlovid maintenant disponible dans toutes les pharmacies

L’accès à l’antiviral Paxlovid, utilisé contre la COVID-19, a été élargi à de nouvelles clientèles cibles et est désormais distribué dans toutes les pharmacies du Québec.

Le médicament pourra désormais être utilisé après l’obtention d’un résultat positif à un test de dépistage et d’une ordonnance prescrite par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée (IPS).

Un adulte avec une immunosuppression jugée modérée à sévère, une personne non vaccinée ou partiellement vaccinée de plus de 60 ans ou un Québécois de plus de 18 ans avec une condition à risque élevé peuvent se procurer l’antiviral.

C’est également le cas pour les femmes enceintes, les adolescents pesants au moins 40 kg et les patients complètement vaccinés qui ont au moins un risque de complications de la COVID-19.

Le traitement Paxlovid doit être administré lorsqu’une personne présente des symptômes depuis moins de cinq ou sept jours selon leur traitement, a rappelé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’antiviral avait reçu le feu vert de Santé Canada le 17 janvier dernier. Il pourrait réduire de près de 89 % la probabilité d’hospitalisation chez les patients vulnérables.

