Date limite des transactions dans la LNH : une programmation complète et fouillée à TVA Sports

TVA Sports promet aux amateurs de hockey d’être aux premières loges de la date limite des transactions de la Ligue nationale (LNH) avec une couverture exhaustive qui s’amorcera en fin de semaine.

Ainsi, la chaîne présentera une émission spéciale de 90 minutes dimanche à 16 h 30, peu après le match entre les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie. Pour l’occasion, Louis Jean, Yvon Pedneault, Steven Finn et Alexandre Picard analyseront les différentes transactions conclues dans les derniers jours et discuteront des joueurs les plus convoités encore sur le marché. Ils seront appuyés par Michel Bergeron, Claude Guillet, Éric Fichaud, Patrick Lalime et Renaud Lavoie.

Le lendemain sera le grand jour pour plusieurs partisans impatients de connaître les échanges qui seront effectués. TVA sports sera en mode transactions de 6 h à 23 h 30, lundi, et de nombreux experts, animateurs, anciens de la LNH se succéderont pour suivre d’heure en heure les événements. Dès 6 h, Justine St-Martin, Mathieu Chouinard, Pascal Leclaire et Yvon Pedneault mettront la table avec les transactions du weekend et les rumeurs les plus crédibles circulant dans la LNH. Puis, à 9 h, Louis Jean prendra le relais en compagnie de Maxim Lapierre et Patrick Lalime, épaulés par de nombreux animateurs et analystes, dont Renaud Lavoie, Denis Casavant, Jean-Charles Lajoie, Dave Morissette, Michel Bergeron, Éric Fichaud, Guillaume Latendresse et CLaude Guillet.

Le Canadien sous la loupe

Évidemment, les faits et gestes du nouveau directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, seront suivis de près. Marc-André Perreault couvrira d’ailleurs l’entraînement du Tricolore à Brossard. De son côté, Andy Mailly-Pressoir sera en direct du Centre Bell pour suivre les activités des Bruins de Boston qui seront de passage dans la métropole québécoise. À Ottawa, Nicolas St-Pierre surveillera les acquisitions du directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion.

À 17 h, Jean-Charles Lajoie et ses collaborateurs analyseront et commenteront les activités de la journée à l’émission «JiC» . Dès 19 h, Michel Godbout accompagné d’Yvon Pedneault, de Jacques Martin, de Félix Séguin et d’Alain Chainey reviendront sur l’une des journées les plus actives du calendrier. L’affrontement entre les Golden Knights de Vegas et le Wild du Minnesota suivra à 20 h. Pour clore sa programmation, TVA Sports proposera l’édition «Spécial Transactions» de «L’Après-match LNH» à compter de 22 h 30. Dave Morissette et Elizabeth Rancourt s’entretiendront avec Steven Finn, Jean-Sébastien Giguère et André Tourigny afin d’offrir un résumé de cette journée charnière.

