Davantage d’argent pour les artères commerciales

La Ville de Montréal haussera le financement des Sociétés de développement commercial (SDC) à un montant de 13,2 millions $ pour les trois prochaines années.

La formule permet d’assurer une plus grande prévisibilité, alors que l’enveloppe précédente de 1,7 million $ devait être renouvelée chaque année.

«On est dans un contexte de transformation des commerces et de montée fulgurante des achats en ligne, donc on a besoin d’investir dans nos rues commerciales», a expliqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville.

L’enveloppe annuelle de 4,4 millions $ sera distribuée à travers les 22 SDC de la Ville, proportionnellement à leur poids respectif.

Alors que l’ancien programme finançait des activités spécifiques, les fonds pourront dorénavant être utilisés de manière plus libre par les SDC.

«Ce sont les SDC qui sont le mieux placer pour déterminer les activités structurantes qu’elles ont besoin sur leur rue commerciale», a expliqué M. Rabouin. Il indique que les sommes pourront aussi servir à assurer le financement de base, par exemple en payant des salaires.

Du côté de l’opposition, on salue l’augmentation du financement, dans le contexte où les commerces ont été durement affectés par la pandémie.

«Ensemble Montréal veillera à ce qu'il n'y ait pas de perdants dans les nouveaux paramètres de calculs, mais surtout qu'une reddition de comptes soit faite», a déclaré Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l’opposition officielle en matière de développement économique. Il estime que le bilan de Projet Montréal quant à la répartition de l’argent n’est pas «reluisant».