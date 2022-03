De la valeur de l’astrologie pour foncer

Je suis une femme de 40 ans en couple avec une autre femme. Ma blonde avait accouché de notre première fille en 2019. La longue pandémie fut une période de bouleversement dans notre couple. Ma blonde a perdu son emploi, je fus confinée au télétravail, et j’ai subi de sa part une période d’irritabilité qui a ébranlé notre couple. Habituée à tout payer moitié-moitié, elle se sentait lésée de ne plus pouvoir le faire, sinon en grugeant dans ses économies.

Je lui ai fait comprendre que mon salaire allait suffire, puisque nos dépenses diminuaient pour cause de confinement. Ce qui a fini par la calmer. Elle s’est consacrée à entretenir le logement, cuisiner les repas, et s’occuper de notre fille. Elle qui lisait déjà son horoscope quotidien, s’est mise à s’intéresser plus activement à cette science, pour finir par s’inscrire à des cours d’astrologie en ligne.

Dans les mois qui ont suivi, son hobby est peu à peu devenu sa passion. Elle analysait tout à travers ce prisme et m’en parlait sans arrêt, au point où moi-même je suis devenue obsédée par l’idée de voir les gens à travers leur signe astrologique. Pour mes amies, c’était un gros changement de la part d’une personne rationnelle comme moi.

Les allers-retours de la pandémie ont donné le temps à ma blonde de parfaire ses connaissances, d’autant plus qu’elle ne réussissait pas à se trouver un nouveau travail dans son domaine. Puis un jour, elle m’est arrivée avec une idée que je trouvais farfelue, mais qui a fait son chemin dans ma tête, vu que je l’adore et que je crois en elle.

Son prof d’astrologie l’ayant convaincue qu’à cause de son signe du zodiaque, elle était dans une période très fructueuse pour donner un nouveau tournant à sa vie, elle devrait en profiter pour démarrer l’entreprise commerciale qu’elle avait toujours rêvé d’avoir. Comme je vous le disais au début de ma lettre, elle a un certain montant en banque pour démarrer l’affaire. Mais il faudrait que je consente à continuer de tout assumer financièrement de notre vie à deux pour qu’elle puisse réaliser son rêve, jusqu’à l’arrivée des profits.

Même si je l’aime, la rationnelle en moi me retient de lui donner mon OK, alors que mon frère prétend que l’astrologie c’est de la bouillie pour les chats. Je le soupçonne de ne pas vouloir donner sa chance au coureur puisqu’il m’incite à lui couper les vivres pour la faire réfléchir. Aidez-moi à voir clair, car j’ai peur de tuer dans l’œuf un élan aussi prometteur.

Amoureuse inquiète

Je précise d’entrée de jeu que l’astrologie n’est pas une science, et n’a jamais été reconnue comme telle, puisqu’il semble que « ... les praticiens échouent depuis des décennies aux tests indépendants visant à en démontrer la validité. » Cette étude de l’influence que sont censés exercer les astres sur les comportements humains et les évènements terrestres est, à toutes fins utiles, une croyance.

Vous auriez intérêt à bien mesurer avec votre blonde les conséquences de son projet sur votre vie à deux, sur sa capacité à faire face aux déboursés et pendant combien de temps avant que ça ne rapporte, et la vôtre à demeurer l’unique pourvoyeuse du ménage pendant toute cette période. Finalement, a-t-elle un plan d’affaires détaillé et crédible ?