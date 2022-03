Denis Potvin rend hommage à son pilier

Quelques heures avant la mort de son frère Jean, l’ancien défenseur Denis Potvin a pu discuter avec celui qui était aussi son comparse, son ancien coéquipier et son ami qu’il regrettera pour le reste de sa vie.

Jean Potvin est décédé à l’âge de 72 ans, mardi, et comme ce fut le cas durant sa carrière de 613 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a pu compter sur son frangin à ses côtés pour sa dernière «mise au jeu». D’ailleurs, comme l’a rappelé le journal «Ottawa Sun», les deux hommes partageaient beaucoup, incluant leurs souvenirs et leurs impressions sur l’actualité sportive. Malgré les circonstances macabres, ils ont parlé du retour au jeu de Tom Brady et du dernier Championnat des joueurs du circuit de la PGA avant le décès du double gagnant de la Coupe Stanley.

«Personne n’a eu davantage d’influence sur ma carrière que lui, a commenté Denis Potvin, 68 ans, qui tenait à rendre hommage à celui lui ayant servi de mentor à ses yeux. Il m’a toujours inclus, il était là quand j’ai commencé chez les juniors, puis au niveau professionnel. Il a été mon pilier. J’avais 19 ans et je ne savais pas comment payer un compte d’électricité, utiliser une carte de crédit ou offrir un pourboire suffisant au restaurant.»

Un homme agréable et en contrôle

En plus de jouer ensemble avec les 67’s d’Ottawa dans la seconde moitié de la décennie 1960, les frères ont disputé huit campagnes côte à côte avec les Islanders; l’aîné a soulevé la coupe aux printemps 1980 et 1981 pour conclure son parcours dans le circuit. Contrairement à Denis, qui a passé toute sa carrière à Long Island, Jean a également joué avec quatre autres organisations de la LNH.

«Dès qu’il marchait dans le vestiaire, ça devenait le party immédiat. Et c'était un dur. Il n’y avait aucune once de méchanceté en lui, mais il était tout un compétiteur, a ajouté l’ancien numéro 5 à propos du défunt qui a écopé de 478 minutes de pénalité en tout. Pour ces deux coupes Stanley, il a été un membre solide de l’équipe. [...] Potsy restera dans la mémoire de bien des gens.»

Et avant tout, Jean Potvin était un frère, autant dans la vie quotidienne que sur la glace. Chez les 67’s, le plus vieux était chargé de bien protéger Denis de ceux qui étaient tentés de s’en prendre à lui, tel que souhaité par leur père Armand à l’époque.

«Denis n’avait pas besoin de protection, mais c’était une relation de grand frère, petit frère, a affirmé Bryan McSheffrey, qui a joué avec les deux défenseurs à Ottawa et contre eux dans la LNH. Jean était un gars agréable. Je l’ai vraiment apprécié. Il était un bon hockeyeur et un bon gars qui aimait rire.»

