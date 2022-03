Des postes de commandement pour élucider quatre meurtres

La Sûreté du Québec installe jeudi matin des postes de commandement pour compléter quatre enquêtes sur des meurtres survenus à Laval, à Longueuil et à Oka, en 2020 et en 2021

Les postes de commandement seront installés devant le magasin RONA sur le boulevard des Laurentides, à Laval, devant l’épicerie Super C, chemin Chambly, à Longueuil, et à l’intersection de la route 344 et du rang de l’Annonciation à Oka.

À Laval, la police provinciale cherche à élucider le meurtre, le 1er décembre 2020, de Sacha Nelson César, alors que deux suspects avaient fait feu en sa direction à la sortie de son domicile sur la rue de la Fabrique.

Le 17 août 2021, Nitchell LaPaix, possiblement li à des gangs de rue, avait été atteint par des projectiles d’arme à feu à l’intersection des rues Tourangeau et St-Luc, à Laval, a indiqué la police.

Le poste de commandement, la police souhaite recueillir des informations sur le meurtre de Joas Jean-Baptiste, survenu le 5 août 2021, sur la rue Truteau, alors que des suspects avaient été vus quitter les lieux après leur forfait.

Le 1er juillet 2021, à Kanesatake, Arsène Mompoint, une figure du crime organisé montréalais, s’est fait tirer par un homme noir qui était à bord de son véhicule utilitaire sport gris sur la rue Saint-Michel.

«Rappelons que les gens qui auraient été témoins ou qui auraient de l’information en lien avec ces dossiers sont invités à se présenter» à l’un des postes de commandement, a ajouté la Sûreté du Québec.