Des records historiques de 15 degrés dans le sud du Québec

Les Québécois peuvent remiser tuques et manteaux, alors que des records historiques de températures sont attendus jeudi dans le sud du Québec, avec 15 degrés à Montréal et 17 degrés en Estrie.

Le mercure dépassera le record de 14,4 degrés enregistré en 2010 à Montréal, alors qu’à Sherbrooke la dernière fois qu’il a fait aussi chaud à pareille période remonte à 1927 avec 17,2 degrés, selon Environnement Canada.

Le temps sera partiellement nuageux dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, alors que dans les secteurs de l’ouest de la province, l’on s’attend à de possibles averses de pluie et parfois de neige plus tard dans la soirée.

Une alternance de soleil et de nuages est néanmoins attendue dans la région de Montréal et ses environs avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, voire des rafales de 40 km/h dans les secteurs de la Montérégie.

À Québec et en Beauce, on prévoit un temps nuageux et des températures au-dessus des normales de saison, alors que dans les secteurs plus au nord, l’agence fédérale prévoit un épisode de pluie verglaçante pour la matinée.

De la faible neige tombera dans certains secteurs de l’est de la province, comme le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie avec des températures confortables, même si le matin il sera un peu frisquet.

